Cesena, Giornata della Memoria: il programma delle iniziative

Venerdì 24 gennaio e sabato 25 gennaio: Memowalk. Il futuro ha memoria – ore 14:00-17:00 (due turni a pomeriggio) - Centro storico

L’espressione ‘memowalk’ riassume in sé l’esperienza del camminare e quella del fare memoria: si tratta di percorsi a piedi, pensati per i più giovani, per leggere e interpretare i segni lasciati dalla Storia nel centro storico di Cesena. In occasione del Giorno della Memoria, gli studenti di ‘Promemoria Auschwitz’ seguiranno le tracce della presenza ebraica in città, in un viaggio a ritroso nel tempo che, a partire dal Medioevo e attraversando sei secoli di storia, li porterà a ricostruire le vicende di alcune famiglie colpite dalle politiche razziste - discriminatorie e persecutorie - messe in atto dal regime fascista tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento. Saranno guidati, in questa esplorazione urbana, da un giovane storico. Ascolteranno brani musicali e interventi teatrali appositamente scelti e impareranno a leggere la cartina dei luoghi della memoria della città.

Sabato 25 gennaio: Dall’alba al tramonto - Piazzetta interna Biblioteca Malatestiana

Una staffetta di voci, una rete di racconti che prenderà forma sul filo della memoria. A partire dalle ore 10:30, e fino alle ore 12:30, la Biblioteca Malatestiana Moderna ospiterà l’iniziativa “Dall’alba al tramonto”, una lettura pubblica e continuativa di brani tratti dai libri che raccontano la lunga notte della Shoah ripercorrendo il difficile periodo che va 1938, anno in cui in Italia furono promulgate le leggi razziali, alla fine della Seconda guerra mondiale. Tutti coloro che intendono condividere la propria lettura possono farlo presentandosi nella mattina di sabato in Malatestiana e leggendo a voce alta il brano selezionato. Iniziativa realizzata anche grazie alla collaborazione del gruppo di lettura ‘Libriamoci’ e di Agesci Cesena.

Domenica 26 gennaio Cesena ebraica – ore 10:30/ore 15:00 - Centro storico

Partirà dal rifugio antiaereo di viale Mazzoni e si concluderà in piazza Almerici, sotto la lapide del palazzo del Ridotto a memoria degli Ebrei cesenati vittime della Seconda guerra mondiale, la passeggiata guidata proposta dalla DMC I Percorsi del Savio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, in programma per domenica 26 gennaio su due turni, alle ore 10:30 e alle ore 15:00. Una guida professionista, affiancata da un rappresentate del Quartiere Centro Urbano e da musicisti dell’Accademia Italiana del Clarinetto, guiderà i partecipanti lungo le vie della memoria che toccheranno il rifugio di viale Mazzoni, Casa Saralvo in piazza del Popolo, le abitazioni delle sorelle Jacchia e Forti, fino ad arrivare in piazza Almerici laddove un tempo sorgeva l’antica sinagoga ebraica. Alle parole si alterneranno testimonianze e musica klezmer. Punto di ritrovo: Ufficio Turistico IAT Cesena – Piazza del Popolo 9. Prenotazione obbligatoria per telefono 0547 356327 o per e-mail info@ipercorsidelsavio.it - www.ipercorsidelsavio.it | Evento gratuito, finanziato dall’Amministrazione comunale, e col numero massimo di 25 partecipanti a turno.

Domenica 26 gennaio Paola Trevisan presenta ‘La persecuzione dei rom e dei sinti nell’Italia fascista’ - Sala Lignea Malatestiana – ore 17:00

Quale fu l’atteggiamento del fascismo verso coloro che definiva “zingari”? Come si articolò la persecuzione dei rom e dei sinti e come mai la sua memoria non ha trovato spazio nell’Italia repubblicana? Sulla base di un’estesa documentazione archivistica messa a confronto con testimonianze e ricerche storico-etnografiche, Paola Trevisan con il volume ‘La persecuzione dei rom e dei sinti nell’Italia fascista. Storia, etnografia e memorie’ (Viella, pp. 312), ricostruisce per la prima volta le politiche antizingari del regime fascista e la loro ricaduta su rom e sinti che vivevano in Italia: prima pensati indistintamente come vagabondi stranieri da respingere ed espellere, poi sottoposti al confino di polizia e forzatamente trasferiti (dalla Venezia Giulia e Tridentina in particolare) nelle regioni meridionali e, con l’entrata in guerra dell’Italia, internati in località sparse per la penisola e nei campi di concentramento. Dialogherà con l’autrice Paolo Zanfini, Direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 26 gennaio Musica per la Memoria – ore 20:30 - Auditorium Palazzo Nadiani (via Dandini, 5)

In occasione dell’ottantesimo della Liberazione e dell’apertura dei cancelli del campo di Concentramento di Auschwitz-Birkenau, Anpi Cesena propone un concerto in cui verranno riprodotti i seguenti brani: Hermann Gurtler ‘Divertimento’ per flauto e clarinetto basso; Franco Margola ‘Sonata prima’ per due chitarre e ‘Quattro episodi’ per flauto e chitarra; Robert Emanuel Heilbut ‘Muziekboekje’ per due chitarre, per flauto e clarinetto; Marius Flothuis ‘Aubade Op. 19° per flauto solo; Mario Castelnuovo Tedesco ‘Egloga’ Op. 206 per flauto, clarinetto e chitarra. Interverranno i musicisti Yuri Ciccarese, Fabio Battistelli, Sandro Lazzeri e Anthony Guerrini. Per informazioni: 333 1475919 – 339 7784109.