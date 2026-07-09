Cesena. Ginnastica acrobatica, il sindaco Lattuca riceve in Comune i campioni di Acrosport

Mattinata di celebrazioni in Comune a Cesena, dove il sindaco Enzo Lattuca ha ricevuto nella splendida cornice della Sala degli Specchi gli atleti dell’associazione Acrosport Cesena. L’incontro è stato l’occasione per festeggiare i brillanti successi ottenuti ai Campionati Nazionali di Ginnastica Acrobatica della FGI disputati a Torino, dove la delegazione cesenate, composta da trenta atleti e guidata dalle allenatrici Silvia Farabegoli, Samantha Tombini, Elettra Altini e Amanda Zambelli, ha conquistato un ricco bottino di medaglie.

A spiccare su tutti sono stati il quattordicenne Fabrizio Camorani e la giovanissima Nicole Coco di soli nove anni, che si sono laureati campioni d’Italia nella categoria L2 Coppia Mista. Ottimo anche il traguardo raggiunto da Giorgia Smeraldi, Elisabetta Fortibuoni ed Eleonora D’Addese, che hanno conquistato il titolo di vice-campionesse italiane nella categoria L5 Trio Femminile, confermando l’altissimo livello tecnico della società.

Il sindaco Lattuca si è espresso con parole di grande stima, sottolineando come sia un orgoglio per Cesena essere rappresentata da ragazzi che, con sacrificio e determinazione, portano in alto il nome della città. Ha poi ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel continuare a investire sullo sport e sulla riqualificazione degli impianti, considerandoli strumenti fondamentali di crescita e inclusione per la comunità.

Fondata nel 2018 con sede a San Giorgio, Acrosport Cesena rappresenta l’unica realtà in tutta l’Emilia-Romagna interamente dedicata a questa spettacolare disciplina coreografica. Un progetto in costante espansione che, nel corso dell’ultima stagione, ha raggiunto la quota record di ben 130 tesserati.