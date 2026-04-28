Cesena, giardini sepolti da immondizia ogni fine settimana: “Servono più educazione e cestini”

Ogni domenica e ogni lunedì mattina, ai giardini Serravalle si ripete la stessa scena: cartacce, bottiglie e lattine di alcolici buttate per terra ovunque. Oppure, solo un po’ più decorosamente, messe dentro sportine appese ai bidoni dell’immondizia o appoggiate per terra lì attorno, a volte anche dentro scatole di cartone.

Sono i resti di serate e nottate di baldoria in compagnia. Soprattutto nelle ultime settimane, con l’arrivo della bella stagione, scandiscono i fine settimana in quella che resta l’area verde pubblica più frequentata in centro.

In sé non c’è niente di male, anzi è un bel segno di quella socialità tra ragazzi e ragazze di cui c’è un gran bisogno in un’epoca digitalizzata e “virtuale”, con contatti in carne e ossa ormai rarefatti. Ma - lamentano tante persone che abitano in zona o ci vanno spesso ogni giorno o quasi - «gli spazi pubblici andrebbero vissuti in modo più civile e rispettoso di tutti e non ridotti a un letamaio». A parlare sono alcuni genitori che portano abitualmente i loro figli a giocare ai Serravalle e qualche pensionato che è solito rilassarsi all’aria aperta in quella zona verde.

Dopo un ottimo lavoro di pulizia fatto al termine della festa popolare organizzata lì nel pomeriggio del 25 aprile, ieri i giardini erano di nuovo imbrattati. «Come accade ogni fine settimana, con gruppi di giovani che stanno lì fino a notte fonda, spesso ubriacandosi, come è evidente dalle decine e decine di bottiglie di birra e superalcolici e bicchieri di plastica lasciati in giro ogni volta».

Il problema più grave, e segnalato ripetutamente, resta il micro-spaccio di droga, a volte ben visibile anche in pieno giorno. Ma c’è una situazione più generale di degrado per incuria, in gran parte riconducibile a maleducazione nel modo di stare nei luoghi pubblici.

C’è chi fa notare che «nonostante ce ne siano non pochi, servirebbero forse più cestini dove gettare rifiuti usa e getta, una volta che si è accertato che nei week end i Serravalle sono diventanti un luogo di ritrovo fisso dove si va a bere e mangiare insieme». In effetti, i contenitori per quel tipo di rifiuti presenti lì sono spesso stracolmi e una parte di immondizia viene abbandonata proprio lì accanto per mancanza di spazio. Però - fa notare un pensionato premettendo che «è giusto che i ragazzi si divertano, anche con qualche eccesso, come abbiamo fatto tutti alla loro età» - a pochi metri da dove sono state gettate sull’erba cartacce e bottiglie, «ci sono cassonetti per la raccolta differenziata utilizzabili senza sforzo».