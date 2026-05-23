Cesena, Giardini di Serravalle senza pace: nuovi vandalismi alla casetta dei libri ai giardini

È un pozzo senza fondo la somma di stupidità, inciviltà e mancanza di rispetto per luoghi e cose che sono beni di tutti quanti alla base di vandalismi serali contro la “casetta del libri” installata ai giardini Serravalle. Quell’area verde alle porte del centro storico è spesso teatro di imbrattamenti di chi lascia sporcizia ovunque, soprattutto nel fine settimana. Ma uno dei bersagli preferiti dai vandali è diventata la graziosa e colorata postazione in legno, frutto della generosità di un cittadino, Renzo Zignani, e dell’amore per quel luogo di una residente che vive lì accanto, Sandra Canduzzi Pieri. Nel maggio 2019 fu trasportata da Borello, dove era stata realizzata, in quello spazio, diventanto un punto di interscambio di volumi di tutti i generi, che possono essere liberamente portati o prelevati da qualunque cittadino. Ma già nell’estate successiva qualche ignorante si accanì contro quel presidio di cultura condivisa, danneggiandolo. Quei gesti si sono ripetuti poi più di una volta, dopo ogni riparazione fatta da cittadini a cui sta a cuore quell’arredo collocato su iniziativa privata, a spese di chi l’ha voluto mettere a disposizione di tutti. L’ultimo scempio è accaduto qualche giorno fa, quando è stato spaccato lo sportellino, rompendone la “cornice” e impedendone l’apertura perché è stata compromessa anche la cerniera di ferro. I due scaffali continuano a essere accessibili solo perché è stato rimosso anche il vetro protettivo, ma così sono esposti alle intemperie.