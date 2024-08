Cesena, gestione della rocca per 5 anni affidata ancora all’associazione “Jazzlife”

Sarà l’associazione culturale musicale “Jazzlife” a gestire la rocca malatestiana anche per i prossimi 5 anni, dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2029. È stato aggiudicato dalla Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, mediante procedura aperta sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, l’affidamento della concessione del servizio di gestione del complesso diventato un saldo punto di riferimento per le iniziative culturali, musicali e di intrattenimento. «All’associazione “Jazzlife” e al suo presidente Luca Di Luzio - commenta l’assessore alla Cultura, Camillo Acerbi - auguriamo un buon lavoro nel segno della valorizzazione di questo luogo così rappresentativo della nostra città. Nel corso di questi ultimi anni, JazzLife si è resa promotrice di una gestione meritevole che ha garantito alla Rocca numeri importanti, soprattutto nel corso della stagione estiva, anche grazie alla ricca programmazione di eventi, accolti positivamente dal pubblico cesenate e dai visitatori. Preziosa in questo senso è la continua interlocuzione con l’Amministrazione comunale e con la rete culturale cittadina, con la quale auspichiamo un raccordo sempre maggiore al fine di un’ottimale risposta alle esigenze degli utenti».

In questi anni la rocca è stata spesso palcoscenico di eventi di notevole spessore che hanno visto al centro scrittori, artisti e musicisti di prim’ordine. Oltre a questo, come previsto dall’avviso pubblico, “Jazzfife” è chiamata a proporre un programma di attività ed eventi finalizzato alla conoscenza e promozione turistica del complesso, che dovrà comprendere nel corso dell’anno, all’interno degli spazi della Corte e dello Sferisterio, iniziative di diverso genere destinate a pubblici diversificati.

Sono oggetto della concessione del servizio di gestione dell’intero complesso, per 5 anni, tutti i servizi museali, il cui affidamento è finalizzato a garantire la qualità dell’accoglienza, rivolta anche alle persone con disabilità nell’ottica dell’accessibilità e dell’inclusione, dell’assistenza al pubblico, della mediazione museale e dell’attività didattica e divulgativa; la realizzazione di attività ed eventi culturali; il servizio di somministrazione di alimenti e bevande.