Cesena, “Genitori scuola Carducci”: un successo le iniziative a sostegno della primaria

Sono state numerose le iniziative messe in campo dall’associazione culturale “Genitori scuola Carducci aps” nelle ultime settimane, tutte accomunate da un forte spirito di collaborazione e da un coinvolgimento attivo di genitori volontari e bambini. Un impegno corale che ha saputo mobilitare non solo la comunità scolastica, ma anche l’intera cittadinanza cesenate e i turisti presenti in città.

Le raccolte solidali, organizzate in diversi momenti hanno avuto come protagonisti i vasi decorati nei laboratori organizzati da Cils accompagnati dai semi di fagiolo con la storia del fagiolo magico a Natale e le retine di arance in piazza a gennaio, donate dall’azienda Citrus di Gambettola. L’associazione aveva un obiettivo concreto e condiviso con le insegnanti: sostenere la scuola primaria nell’acquisto di nuovi armadietti per il terzo piano dell’edificio.

Un intervento pensato per migliorare l’organizzazione degli spazi e rendere omogenee, su tutti i piani della scuola, le pratiche quotidiane di ordine e funzionalità già avviate grazie ai fondi del PNRR.

Tra le iniziative più partecipate spicca la raccolta delle arance, svoltasi nel weekend del 17 e 18 gennaio in piazza, che ha permesso di raccogliere più di 1300 euro. A questa cifra si sono aggiunti quelli raccolti durante la settimana successiva, portando il totale complessivo a oltre 1600 euro. Un risultato importante, frutto dell’entusiasmo e della generosità di tante persone. La presidente dell’associazione e il Consiglio direttivo ringraziano di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.