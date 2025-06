Cesena, genitori e insegnanti decorano la scuola dell’infanzia

Alla scuola dell’infanzia Fiorita insegnanti e genitori, con la preziosa supervisione della professoressa Carmen Imperio, scenografa e decoratrice, hanno trasformato le pareti dei locali destinati al riposo delle bambine e dei bambini in una vera e propria opera d’arte.

Questo momento si inserisce all’interno di un progetto di plesso, a carattere pluriennale, incentrato sulla realizzazione di laboratori artistici per la riqualificazione di alcuni spazi della scuola, interni ed esterni, con il coinvolgimento attivo di bambini e famiglie. “Il progetto – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – individua nell’arte un potente mediatore di relazioni, dalla forte valenza interculturale e inclusiva, in grado di veicolare importanti messaggi a tutta la comunità. L’espressione artistica è un linguaggio universale, un elemento unificante, aggregante, capace di evocare le medesime emozioni ed aprire a nuove suggestioni. È questa la scuola che promuoviamo, un luogo fatto di incontri, dialogo e scambio in cui al fianco dei bambini e degli insegnanti ci siano i genitori. Un luogo di comunità”.

Sulla facciata esterna della scuola, Carmen Imperio ha realizzato un meraviglioso murales che ritrae ‘Fiorita’, una bambina venuta da lontano, simbolo universale di tutti i bambini. Dal suo gioco-pennello sgorgano colori vivaci che si trasformano in un sole, suggerendo l’inizio di un viaggio fatto di scuola, sogni e incontri. Fiorita prosegue il suo cammino immaginario, pronta a conoscere altri bambini, altre culture, altri mondi, portando con sé i propri colori e aprendosi con curiosità e fiducia a ciò che troverà lungo la strada. Un progetto che mette al centro i valori dell’accoglienza, della condivisione e dell’inclusione, offrendo un messaggio potente e positivo a tutta la comunità scolastica.