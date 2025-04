Cesena, gelate tardive: Ri.Nova lancia il progetto Adapter

Le gelate tardive rappresentano una delle maggiori minacce per la frutticoltura regionale, con danni che negli ultimi anni hanno colpito fino all’80% delle produzioni. Per fronteggiare questa sfida, nasce Adapter, un progetto innovativo coordinato da Ri.Nova Cesena e con capofila Apo Conerpo, che si propone di analizzare e confrontare l’efficacia dei diversi sistemi di difesa attiva attualmente disponibili. La finalità principale del progetto – che si svilupperà nei prossimi tre anni con il coinvolgimento diretto di una quindicina di aziende frutticole della regione - è quella di fornire agli agricoltori indicazioni operative per scegliere la soluzione più adatta alle specifiche condizioni della singola azienda, partendo da dati più precisi elaborati da sistemi avanzati e avvalendosi di protocolli operativi specifici che permettano di ottimizzare la gestione dei dispositivi, garantendo una maggiore precisione e tempestività nelle azioni di contrasto.

Il cuore di Adapter è un’analisi comparativa in condizioni reali, che metterà a confronto i principali strumenti di difesa attiva dalle gelate tardive: ventilatori antibrina, irrigazione soprachioma e sottochioma, candele antigelo, bruciatori mobili e sostanze crioprotettive. Grazie alla collaborazione con l’Università di Bologna, il Canale Emiliano Romagnolo e alcune importanti realtà produttive, verranno raccolti dati sperimentali per valutare l’efficacia, i limiti e i costi operativi di ciascuna soluzione: “Oggi i produttori si trovano a dover scegliere tra diverse tecnologie senza un quadro completo della loro reale efficacia – spiega Daniele Missere, responsabile organizzativo del progetto e referente per il settore frutticolo di Ri.Nova -. Dai dati di partenza, sappiamo che i ventilatori antibrina risultano particolarmente efficaci nelle situazioni di gelata per irraggiamento, quando l’aria più calda si trova a pochi metri dal suolo e può essere rimescolata verso il basso. Tuttavia, in condizioni di gelata per avvezione, con aria fredda uniforme, l’efficacia diminuisce. L’irrigazione soprachioma, invece, risulta efficace quando le temperature non scendono sotto i -4°C e in condizioni di disponibilità idrica sufficiente, poiché il passaggio da acqua a ghiaccio rilascia calore. Il sistema sottochioma si presta a situazioni in cui l’acqua è limitata, ma ha un’efficacia inferiore nelle gelate più intense. Le candele antigelo e i bruciatori mobili sono utilizzati in appezzamenti più piccoli, garantendo un calore localizzato, ma i costi operativi e la gestione continua rappresentano un limite. I trattamenti crioprotettivi, infine, sono in fase sperimentale e offrono un’azione preventiva piuttosto che una protezione immediata. La scelta del migliore sistema da attivare in una specifica condizione è spesso lasciata all’intuizione del produttore: con il progetto Adapter vogliamo offrire risposte concrete basate su dati oggettivi, in modo che le aziende possano adottare le soluzioni più adeguate alle proprie esigenze”.