Cesena, gattile sovraffollato: completato il “trasloco” dei gatti in Umbria

È stata portata a termine la prima fase del trasferimento dei gatti che, fino a poche settimane fa, risultavano ospitati in condizioni di sovraffollamento presso il gattile di Cesena. Giovedì 16 aprile, a seguito di tale operazione e anche con l’obiettivo di verificare lo stato di salute e il benessere degli animali coinvolti, i tecnici comunali preposti hanno effettuato una visita di controllo presso la struttura ENPA situata all’interno del Parco Rifugio ‘F. Susa’, di Collestrada, vicino Perugia. Nel dettaglio, il trasferimento dei primi 10 gatti è avvenuto l’11 marzo, previa autorizzazione dell’Ausl Romagna.