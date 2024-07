Cesena, gatti abbandonati in abitazione: al vaglio le sanzioni e le denunce da applicare

Grave incuria o vero e proprio maltrattamento di animali? Polizia locale e Ausl stanno valutando il tipo di sanzioni da applicare e le eventuali denunce da portare avanti a carico della proprietaria dell’appartamento posto in un palazzo in via Abruzzi, dove sono stati trovati 23 gatti, un terzo dei quali sono micini, lasciati in mezzo alla sporcizia, in condizioni di sostanziale abbandono. Dopo segnalazioni per la puzza che si sentiva, l’altro ieri è scattato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno usato anche l’autoscala per salire fino al terrazzo ed entrare. Il tutto con l’ausilio delle volontarie del gattile gestito da Enpa, quello in via Pastore, dove sono stati portati e accuditi gli animali, tolti da quell’ambiente domestico pieno di escrementi. Ora tocca invece agli agenti della Polizia locale e agli addetti dell’Ausl inquadrare la situazione dal punto di vista delle normative, tenendo anche conto dello stato della padrona della casa in zona stadio dove è venuta alla luce questa scena di degrado.