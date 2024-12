Prima giornata di grande entusiasmo al festival “Gamics” a Cesena Fiera, con ampio programma di eventi anche nella giornata di oggi. Il festival del fumetto, del gioco e della cultura pop è tornato ad attrarre tantissimi appassionati di ogni generazione che nel pomeriggio-sera di ieri si sono recati in massa all’interno dei padiglioni.

Foto e autografi con Frodo

In tanti si sono riversati al Gamics anche solo per incontare nell’area “Superfans” i propri idoli, tra autografi e scatti fotografici. A libero accesso erano a disposizione per i propri ammiratori Maurizio Merluzzo, Spork, Leonardo Graziano, Georgia Lepore e Davide Perino. Special Guest dell’edizione 2024 è stato l’attore americano Elijah Wood, interprete di Frodo nella saga “Il Signore degli Anelli”, che nella Sala 3 Papi si è dedicato a scatti e autografi per un pubblico di élite, previo pagamento per poter accedere alle due “esperienze”.

L’organizzatore

«Non è la prima volta - spiega Mario Petillo, broker intermediario internazionale - che Elijah Wood viene in Romagna. Alla proposta è stato molto entusiasta, portando con sé tutta la famiglia. Voglio ringraziare anche il gruppo Ohme che mi ha supportato nell’organizzazione. Circa in mille persone, provenienti da diverse parti d’Italia hanno acquistato il biglietto per questo fine settimana, per poter incontrare di persona il loro idolo».

I visitatori

«Sono qui con mio figlio - racconta Matteo Pesaresi in fila per accedere alla sala - perché entrambi siamo appassionatissimi de “Il Signore degli Anelli” e poter ammirare dal vivo Frodo è una grandissima emozione, anche se dal prezzo un po’ elevato. Essere quest’oggi a Gamics è un tuffo nella mia infanzia».

Cristina D’Avena

L’evento è stato animato anche dai numerosi podcast inerenti alla cultura dei manga, videogiochi, e dalle interviste con gli ospiti di giornata. Alle 17.30 era in programma Cristina D’Avena sul palco centrale, ripercorrendo le intramontabili colonne sonore che hanno fatto crescere intere generazioni.

I padiglioni