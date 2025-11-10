Cesena, furto lampo nella gioielleria in pieno centro: «In due minuti sono entrati e scappati con il bottino»

Sono bastati appena un paio di minuti per entrare, distruggere qualche vetrina e arraffare quel che si poteva e poi scappare. Un furto studiato con attenzione, da persone specializzate in colpi del genere quello che avvenuto nella notte tra sabato e domenica in centro a Cesena. Il bersaglio la Gioielleria Frattini, in via Cesare Battisti a ridosso del punto in cui la strada diventa pedonale.

Erano le 2.45 quando delle persone, due probabilmente, arrivate a bordo di un Mercades hanno “attaccato” la gioielleria. Per entrare hanno evitato le grandi vetrine che danno sulla strada e scelto l’ingresso più defilato tra gioielleria e negozio di ottica. «Con un flessibile ad alta velocità in pochi istanti hanno fatto fuori il lucchetto della porta - racconta il titolare -. Una volta dentro uno dei due ha puntato dritto verso la vetrina in cui teniamo i gioielli con i diamanti che però era vuota. Ovviamente non li lasciamo lì. Quando ha visto che non c’era nulla se ne è tornato deluso alla macchina». Dentro è rimasto l’altro suo complice che armato di mazzetta o qualcosa del genere ha spaccato altre due vetrine e preso su quel che riusciva a prendere. Il tutto in meno di due minuti. Poi così come erano comparsi sono scomparsi, a bordo della Mercedes.

L’ammontare del bottino ieri era ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri che la Polizia di Stato che nella mattinata ha fatto i rilievi del caso con la scientifica. Solo successivamente sono cominciati i lavori per ripulire tutto dai vetri in frantumi per rifare ordine e cominciare a fare l’inventario per capire cosa, con esattezza, i ladri sono riusciti ad arraffare.