Cesena, furto di rame a Martorano

Un risveglio amaro, nel buio e nel silenzio di un’infrastruttura saccheggiata. È quello che hanno vissuto i residenti di Martorano ieri mattina, vittime di un furto di rame su vasta scala che ha messo fuori uso la rete elettrica locale. Tutto è iniziato intorno alle 4 del mattino, quando i primi residenti della zona tra cimitero, via Alma Novella Marani e strade limitrofe hanno avvertito i segnali del guasto: cancelli elettrici bloccati e sistemi domestici in tilt. «In casa la luce c’era, ma solo perché era scattato il gruppo di continuità del fotovoltaico», racconta uno degli abitanti della zona. La dinamica del furto, scoperta alle prime luci dell’alba, rivela una tecnica tanto rudimentale quanto efficace: i ladri avrebbero utilizzato una catena, lanciata sopra i fili scoperti dell’alta tensione per creare un cortocircuito immediato tra le fasi. Questo “ponte” fa saltare istantaneamente l’erogazione dell’energia, permettendo ai malviventi di recidere e maneggiare i cavi senza correre il rischio di rimanere folgorati.

Una volta messa in sicurezza l’area a modo loro, i criminali hanno agito con rapidità chirurgica. E’ stata asportata un’intera campata tra i pali vicini alle abitazioni; sono stati sottratti 4 fili per circa 500 metri di tratta, per un totale di 2 chilometri di cavo. Considerando che ogni metro di questi conduttori (grossi quanto un mignolo) pesa circa 1,5 chilogrammo, i ladri si sono dileguati con circa 2.000 chili di rame. Il valore del materiale rubato è stimato tra i 10 e i 15mila euro. Si tratta di un danno ingente non solo per l’ente gestore dell’impianto pubblico, ma anche per i cittadini, che si trovano a fare i conti con i disagi derivanti dal ripristino di una linea così vasta.

Sul posto sono attese le forze dell’ordine per i rilievi, mentre i tecnici hanno subito lavorato per riportare la corrente e sostituire i chilometri di linea mancanti. Resta la rabbia dei residenti per un colpo che sembra essere stato pianificato nei minimi dettagli.