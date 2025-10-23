Cesena, furti sulle auto, arrestati due ladri

CESENA. Furti sulle auto in sosta a Cesena: arrestati dalla Polizia di Stato due cittadini nordafricani colti sul fatto. Il personale del Commissariato di Cesena nella giornata di martedì 21 ottobre ha tratto in arresto due individui, colti in flagranza di reato, che avevano aperto alcune auto parcheggiate forzandole e si erano impossessati di diversi effetti personali che avevano trovato all’interno.

L’intervento della Polizia di Stato è partito da una chiamata al numero di emergenza da parte di un cittadino che aveva notato due figure, prima, aggirarsi con fare sospetto tra le auto parcheggiate e, poi, forzarle. Nel giro di pochi minuti un equipaggio delle Volanti si è portato sul luogo della segnalazione, dove senza difficoltà sono state intercettate le due figure grazie alla loro descrizione offerta dall’utente con la chiamata al 112.

Gli operatori delle Volanti immediatamente hanno bloccato i due soggetti, che nel frattempo si sono portati all’ingresso del centro commerciale, e li hanno sototposti a perquisizione personale che ha dato esito positivo dal momento che sono stati rinvenuti, occultati all’interno di uno zaino, alcuni indumenti e materiale per il cambio dei pneumatici che erano stati asportati dalle vetture parcheggiate e forzate, così come tra l’altro confermato da i legittimi proprietari.

I due autori, un libico e un tunisino senza fissa dimora con a loro carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati dichiarati in stato di arresto per il concorso nel reato di furto aggravato. L’arresto, l’indomani, è stato convalidato dall’autorità giudiziaria durante l’udienza in Tribunale.