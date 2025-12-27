Cesena, furti nelle auto, ladri in azione anche a Santo Stefano

Furti in serie nelle auto nella zona di San Mauro in Valle. «Nella prime ore del mattino del 26 dicembre, nel quartiere Oltresavio, in zona Via Po, si è verificato l’ennesimo episodio di furto sulle auto in sosta. I ladri si sono mossi in auto, agendo rapidamente e senza fermarsi, approfittando delle prime ore del giorno e delle festività. Non è la prima volta», denuncia Cesena Siamo Noi, che sul tema di recente aveva presentato anche un’interpellanza in Consiglio comunale. «Da tempo i residenti segnalano una presenza ricorrente di ladri nell’area, che si muovono in modo sistematico per controllare e trafugare oggetti dalle auto, colpendo più volte nel tempo. Episodi analoghi si sono già verificati nei mesi scorsi, ma il fatto che continuino a ripetersi, anche durante le festività, rende la situazione sempre più grave. Il quartiere Oltresavio, tradizionalmente considerato tranquillo, vive oggi una condizione di insicurezza crescente, con cittadini esasperati e preoccupati. La percezione diffusa è quella di una mancanza di deterrenza efficace, che consente a questi soggetti di agire indisturbati». Csn chiede «un rafforzamento immediato dei controlli, una maggiore presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne e del primo mattino, e azioni concrete per interrompere una sequenza di furti che non può più essere tollerata».

