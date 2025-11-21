Cesena, furti in auto: “Sanno tutti chi è il ladro”. Giallo e caos in Consiglio comunale

Si è trasformato in un “giallo” e ha scatenato forti tensioni in Consiglio comunale, per il sospetto che sia stata comunicata una vera e propria notizia di reato che potrebbe richiedere un esame dell’autorità giudiziaria, un’interpellanza presentata ieri da Marco Giangrandi. Riguardava lo stillicidio di furti all’interno delle auto che viene lamentato da numerosi cittadini, con un tam tam allarmato e arrabbiato sui social. Il consigliere di Cesena siamo noi, che ha anche rivelato di esserne stato vittima per due volte e che a sua madre «capita ormai una volta al mese», ha sostenuto che a commettere quei furti sarebbe «una stessa persona, residente nel quartiere Cervese sud, che si solito si muove in bicicletta e indossa spesso una felpa di colore scuro e porta una mascherina bianca». Ha poi aggiunto che le forze dell’ordine saprebbero chi è, ventilando che anche l’Amministrazione comunale ne sarebbe al corrente. Al che è stato per primo il presidente dell’assise, Filippo Rossini, a fare notare che quella che stava descrivendo Giangrandi aveva l’aria di essere una notizia di reato, da denunciare alla Procura. Armando Strinati (Cesena 2024) ha quindi chiesto che la trascrizione di quanto detto venga consegnata a tutti i capigruppo. Infine il sindaco Enzo Lattuca è intervenuto per fare presente che quanto dichiarato da Giangrandi, se fosse vero, sarebbe «molto grave», in quanto sarebbe «un’omissione dei doveri di un pubblico ufficiale». Il consigliere di Csn ha però ribadito che lui stesso avrebbe informato, attraverso un esposto, anche il comandante della Polizia locale, Andrea Piselli.

Nel merito della faccenda dei furti nelle auto in sosta, l’assessore Luca Ferrini, di cui Giangrandi ha chiesto di nuovo le dimissioni per inerzia davanti alla situazione di sicurezza, ha fatto notare che «al netto delle esternazioni sui social, nessuno si è presentato alla Polizia locale per formalizzare una denuncia».