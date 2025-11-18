Cesena, furti alla festa in centro e botte alle forze dell’ordine: condannato a 2 anni

Un 26enne algerino, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato a 2 anni di reclusione e 1.000 euro di multa al termine di un processo per direttissima, dopo che il suo avvocato, Nicola Grassi, ha optato per il patteggiamento. L’imputato, nel pieno di una festa al bar “Fritz” di viale Mazzoni, nell’ottobre scorso è stato notato mentre si muoveva tra la folla, borseggiando i clienti. L’attenzione è stata richiamata quando una giovane donna si è accorta della scomparsa del portafoglio dalla sua borsa. A intercettare e bloccare inizialmente il giovane è stato un ufficiale della Polizia locale, in quel momento fuori servizio. La reazione del 26enne è stata immediata e violenta: l’aggressore ha sferrato un pugno all’ufficiale, tentando poi la fuga. Il tentativo di sottrarsi alla cattura è stato vanificato dall’intervento immediato del personale di sicurezza in servizio all’evento, che è riuscito a bloccarlo nuovamente. La situazione è degenerata con l’arrivo dei Carabinieri, chiamati a prestare soccorso. Il 26enne, infatti, ha continuato la sua resistenza, aggredendo anche i militari prima di essere definitivamente immobilizzato e arrestato. Al momento dell’arresto, i Carabinieri hanno rinvenuto nello zaino la refurtiva sottratta a diverse persone presenti alla festa, inclusi smartphone e portafogli. Stando alle prime ricostruzioni avvenute all’epoca dei fatti, alcune delle vittime non si erano ancora accorte di essere state derubate. Il giovane, tra l’altro, da aprile fino a un mese fa, ha accumulato una serie di denunce per furti e ricettazioni tra Cesena e Cesenatico, ancora al vaglio della magistratura. Dopo l’episodio al bar Fritz, il 26enne ha trascorso la notte in camera di sicurezza, per poi comparire davanti alla giudice Ramona Bizzarri per il processo. Ad ottobre è stata convalidato l’arresto con obbligo di firma quotidiana in caserma. Ieri, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, la giudice ha condannato il 26enne a 2 anni di reclusione e 1.000 euro di multa per l’insieme dei reati contestati. Per l’imputato è stato sospeso l’obbligo di firma.