Cesena, furioso per la gelosia, accoltella la nuova fiamma della sua ex in una palazzina

Si è presentato con un coltello in un’abitazione nella zona del Ponte Vecchio e ha colpito un coetaneo alla schiena e a un braccio. A quanto pare, a scatenare la sua furia è stata una gelosia tossica, al punto da sfociare in violenza. L’aggredito, che per fortuna ha rimediato ferite abbastanza superficiali sul lato sinistro del corpo, anche se ha seminato parecchie chiazze di sangue nell’androne e sulla scalinata d’accesso al palazzo, ha iniziato infatti a frequentare la sua ex. La reazione del 25enne A. P. è stata sconcertante: ha deciso di “punire” in quel modo cruento il “rivale” 24enne, P. T., che è nato a Faenza ma ora abita a ridosso del centro di Cesena. Probabilmente per essere più vicino alla giovane che, suo malgrado, è la terza protagonista di questa brutta storia, una 26enne cesenate residente in una frazione della periferia cittadina.

È accaduto tutto nel primissimo pomeriggio di ieri. Quando la polizia è arrivata al civico 170 di via Brenzaglia, l’accoltellatore si era già dileguato e sono subito iniziate le ricerche per bloccarlo: è solo questione di tempo perché la sua identità è nota. Il giovane ferito è stato invece trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini. Fin dai primi accertamenti clinici eseguiti era emerso che le lesioni patite sono superficiali e infatti il paziente è stato dimesso in giornata. Il coltello usato, che a detta di chi era sul posto misurava circa 20 centimetri (e c’è chi avrebbe notato che l’assalitore aveva anche uno scalpello o qualcosa di simile), ha colpito il bicipite del braccio sinistro e una zona della schiena tra la scapola e l’ascella, dalla stessa parte, ma non è penetrato in profondità.