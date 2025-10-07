Cesena, “Fritz Collective Fest”: una domenica di festa il 12 ottobre in viale Mazzoni

Domenica 12 ottobre viale Mazzoni a Cesena si trasformerà in una grande piazza tutta da vivere in occasione del primo ‘Fritz Collective Fest’, una giornata dedicata alla socialità, alla musica dal vivo e al buon cibo. Dalle ore 11:00 alle 23:00, il tratto compreso tra via Pio Battistini e piazza del Popolo sarà interamente pedonalizzato e animato da mercatini, musica e street food.

L’evento, a ingresso libero, è ideato e organizzato da Fritz, in collaborazione con il Comune di Cesena, che sostiene questa manifestazione alla sua prima edizione, e si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione comunale volto a promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e commerciale del centro storico, attraverso eventi che incentivano la partecipazione e l’attrattività turistica.

Reinventare gli spazi pubblici e sostenere i pubblici esercizi. “Nel corso di questi mesi – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – stiamo sperimentando un nuovo modello di intrattenimento fatto di nuove proposte, decisamente più fresche e innovative, progettate dagli esercenti e dalle realtà associative a cui il Comune non solo dà piena fiducia ma garantisce il massimo supporto e sostegno. Si tratta di eventi in grado di valorizzare il centro storico come luogo dinamico, attrattivo, capace di mostrare nuove sfaccettature. È questo il caso del ‘Fritz Collective Fest’ che ci mostrerà un viale Mazzoni diverso dal solito, incentrato sulla socialità e l’incontro e, proprio per questo, ringrazio i gestori per aver pensato e concretizzato questo progetto”.

Durante tutta la giornata, il pubblico potrà curiosare tra le bancarelle del Glam market, lasciarsi ispirare dalle installazioni di street art e gustare le specialità proposte dagli stand gastronomici di Osteria Fondo, Piadamendola e Yume Ramen con il suo Japanese Food. Il tutto sarà accompagnato da musica dal vivo, con dj set non-stop per creare un’atmosfera coinvolgente dall’inizio alla fine.