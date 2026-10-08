Cesena, Fritz Collective Fest 2026: orari e parcheggi consigliati per domenica 11 ottobre

Domenica 11 ottobre, dalle 11 alle 23, il centro storico di Cesena torna a vivere uno dei suoi spazi più importanti attraverso una grande festa. Si tratta della terza edizione del Fritz Collective Fest, la quarta se si considera anche l’appuntamento estivo ospitato al Giardino urbano EX.TRA Arrigoni, di fronte alla stazione. Per una giornata viale Mazzoni si trasformerà in un boulevard-palcoscenico, tra musica dal vivo, esposizioni, creatività, socialità e nuove forme di vivere lo spazio pubblico. Il concetto è quello del riutilizzo temporaneo degli spazi pubblici: non servono necessariamente nuove piazze o nuove strutture per creare occasioni di socialità

Abitualmente asse di passaggio e principale porta di accesso al centro storico, da via Pio Battistini fino a piazza del Popolo, viale Mazzoni si trasformerà in uno spazio da attraversare lentamente, da abitare e da vivere. È questo, in fondo, uno degli elementi più significativi del Fritz Collective Fest 2026: non soltanto una mostra mercato, ma un progetto che prova a dimostrare come gli spazi pubblici possano assumere funzioni diverse e diventare, temporaneamente, luoghi di intrattenimento, relazione e aggregazione.

L’appuntamento è fissato dalle 11, con la partecipazione di 20 operatori che comporranno un percorso espositivo per tutti i gusti: dj set, food con Piadabell, Asian street food, Michiletta osteria, market by Glam Market, art corner. L’ingresso sarà libero per tutta la giornata.

Considerata la chiusura di parte del tratto stradale, si consiglia di utilizzare il parcheggio in struttura di Viale IV Novembre. A partire da giovedì 1° ottobre è entrata in vigore la nuova tariffa unica che prevede un costo di 0,80 centesimi per la sosta oraria e di 3 euro per l’intera giornata.