Cesena, Francesco Zani presenta il suo nuovo libro alla Malatestiana giovedì 7 maggio

Giovedì 7 maggio, alle ore 17, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Zani ‘Come ti difendi’ (Mondadori, 2026). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’incontro vedrà l’autore dialogare con Stefano Maldini, offrendo al pubblico un’occasione per approfondire i temi e le suggestioni di un’opera che intreccia memoria, identità e destino. L’evento è a cura della Libreria Giunti al Punto di Cesena, in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana.

Nato a Cesena nel 1991, Francesco Zani ha studiato Filosofia ed Editoria e Scrittura. Conduce il podcast Amarildo dedicato al Cesena Fc e on line ogni giovedì sul sito del Corriere Romagna, dove ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo. Ha lavorato per televisione e teatro, e oggi collabora con il podcast Tintoria. Scrive per “La Stampa”, “Rivista Studio” e “Rivista Undici”, oltre a curare programmi per festival culturali. Nel 2023 ha esordito con il romanzo Parlami (Fazi Editore).