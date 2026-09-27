Cesena, frana in via Stornite: raccolte le firme per i lavori

Sono state raccolte anche le ultime delle circa 50 firme dei proprietari frontisti di via Stornite, necessarie per procedere ai lavori di sistemazione utilizzando i fondi post alluvione messi a disposizione dalla Struttura commissariale, e quindi adesso ci sono tutte le premesse per aprire il cantiere. Un traguardo che gli abitanti della strada a Borello auspicano che venga raggiunto il prima possibile, preoccupati dal fatto che la brutta stagione si avvicina e i guai esistenti rischiano quindi di aggravarsi.
Sono questi i più recenti sviluppi di un’intricata vicenda, che aveva visto anche un ricordo, poi ritirato, di numerosi residenti e che ha iniziato a dipanarsi grazie a un accordo giudiziale del 27 marzo scorso. Una tregua faticosamente raggiunta tra i frontisti di via Stornite ed il Comune di Cesena, dopo non poche tensioni.