Cesena, frana in via Stornite: raccolte le firme per i lavori

Sono state raccolte anche le ultime delle circa 50 firme dei proprietari frontisti di via Stornite, necessarie per procedere ai lavori di sistemazione utilizzando i fondi post alluvione messi a disposizione dalla Struttura commissariale, e quindi adesso ci sono tutte le premesse per aprire il cantiere. Un traguardo che gli abitanti della strada a Borello auspicano che venga raggiunto il prima possibile, preoccupati dal fatto che la brutta stagione si avvicina e i guai esistenti rischiano quindi di aggravarsi. Sono questi i più recenti sviluppi di un’intricata vicenda, che aveva visto anche un ricordo, poi ritirato, di numerosi residenti e che ha iniziato a dipanarsi grazie a un accordo giudiziale del 27 marzo scorso. Una tregua faticosamente raggiunta tra i frontisti di via Stornite ed il Comune di Cesena, dopo non poche tensioni.

Primo traguardo raggiunto

Da allora la procedura di finanziamento sulla base dell’ordinanza commissariale n. 54 del 2025 sta proseguendo speditamente. Tutti i frontisti hanno regolarmente conferito delega al delegato Gianni Briganti, il quale ha firmato per accettazione delle deleghe. Il Comune ha provveduto a designare il tecnico per la progettazione dell’intervento. Quindi la prima fase del percorso, quella più burocratica, è stata completata e il 15 settembre è stata depositata presso la piattaforma del commissario straordinario la domanda di finanziamento. Il costo stimato per la sistemazione della frana è di 470mila euro. L’intervento verrà effettuato con strutture di pali di cemento armato, su un fronte della frana di oltre 40 metri, che per motivi di sicurezza e di tenuta dovrà essere ulteriormente allargato.

Pressing doppio