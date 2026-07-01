Cesena, frana di via Stornite: incontro con i proprietari per le procedure di accesso alle risorse

Nella serata di ieri, martedì 30 giugno, all’hub di Borello si è tenuto un incontro organizzato dal Comune di Cesena con lo scopo di illustrare ai proprietari frontisti di via Stornite le procedure previste dall’ordinanza commissariale che consente di accedere ai contributi statali destinati al ripristino dei danni causati dall’alluvione del maggio 2023 ai beni privati.

All’incontro hanno preso parte circa 50 residenti frontisti, tre funzionari della Struttura commissariale e i tecnici del Comune, che ha svolto un ruolo di coordinamento delle procedure. Nel corso dell’incontro sono state presentate le modalità di attivazione dell’ordinanza e di avvio del percorso amministrativo necessario per ottenere il finanziamento destinato alla ricostruzione del tratto stradale interessato dalla frana.

In più, sono state illustrate le disposizioni contenute nell’articolo 14-quinquies dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 54/2025. La norma prevede che, nel caso di una strada vicinale il cui consorzio non sia costituito, il soggetto beneficiario del contributo venga individuato in uno dei proprietari privati interessati, che opererà con modalità analoghe a quelle di un amministratore condominiale, previa acquisizione delle deleghe di tutti i frontisti. Per questo motivo la riunione è stata dedicata anche all’individuazione del referente incaricato di presentare la domanda di contributo. Sono stati comunicati tre nominativi di proprietari disponibili ad assumere questo ruolo e nei prossimi giorni sarà individuato il delegato definitivo. Tutti i proprietari frontisti dovranno sottoscrivere la delega, consentendo così di velocizzare l’iter previsto dall’ordinanza.

Una volta nominato, il referente avrà il compito di affidare l’incarico a un tecnico per la redazione del progetto di ripristino, presentare la domanda di contributo alla Struttura commissariale, seguire tutte le procedure amministrative, individuare l’impresa esecutrice dei lavori e gestire la rendicontazione e la liquidazione delle somme.

Il Comune di Cesena in una nota ha ribadito di “intervenire esclusivamente come coordinatore delle procedure, che hanno natura privatistica e si svolgono al di fuori del Codice degli Appalti. L’Amministrazione, infatti, partecipa alla vicenda anche in qualità di proprietaria di uno dei fondi frontisti della strada, senza essere l’ente proprietario dell’intera via. L’incontro rappresenta un ulteriore passo avanti dopo l’accordo raggiunto lo scorso aprile nella fase cautelare della causa pendente davanti al Tribunale di Forlì, promossa da otto residenti di via Stornite nei confronti del Comune di Cesena. L’intesa raggiunta fa leva proprio sull’Ordinanza commissariale 54/2025, che consente di attivare la cosiddetta ‘ricostruzione privata’. Attraverso questa procedura sarà possibile predisporre un progetto unitario per la sistemazione definitiva della frana”.