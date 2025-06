Cesena, fotovoltaico allo stadio Manuzzi: il Comune candida il progetto

Il “Manuzzi” potrebbe presto essere ricoperto di pannelli fotovoltaici, con l’ambizione di diventare uno degli stadi più green d’Italia, prendendo esempio dagli inglesi, maestri da questo punto di vista. Ma anche sulla scia di quanto è stato appena fatto a Udine, dove “Bluenergy” ha finito nelle scorse settimane di installare al “Friuli”, suo “tempio del calcio” (che con circa 25mila posti è di dimensioni non molto più grandi della struttura cesenate), 2.409 pannelli solari di ultima generazione. Saranno in grado di produrre mediamente 3.000 kwh al giorno di energia pulita. Ancor prima, in Italia, aveva fatto scuola con un intervento simile il Frosinone.

Ora l’amministrazione comunale, che sta investendo tante risorse sugli impianti sportivi, sotto la regia dell’assessore Christian Castorri, ha deciso di partecipare all’avviso pubblico “Sport e periferie”, lanciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è ottenere un finanziamento di 1,5 milioni di euro, che coprirebbe una fetta importante del costo delle opere che si ha in mente di realizzare, che ammonta a 2,6 milioni di euro. Tra le varie linee di intervento possibili previste dal bando, si è deciso di candidare un progetto improntato all’efficientamento energetico.

È già stato predisposto uno studio di fattibilità il cui nocciolo è la sostituzione della copertura dello stadio “Orogel Manuzzi” con un nuovo manto fatto di pannelli fotovoltaici. Sarebbe un grande passo avanti, con vantaggi sia ambientali ed economici. Ma si prospettano miglioramenti tangibili anche dal punto di vista estetico e della sicurezza, grazie alla prevista installazione di nuovi punti luce nei paraggi dell’impianto. Il tutto con un evidente interesse per il Comune, che è proprietario dell’immobile, e ne vedrebbe incrementare il potenziale valore e allungare il ciclo di vita, dopo avere già realizzato negli ultimi anni numerosi lavori di ammodernamento.