Cesena, Forum Young Campus: sfilata di speaker di prestigio

Campioni dello sport, startupper, consulenti d’azienda, giornalisti, creativi, innovatori: si preannuncia particolarmente ricco il quadro degli speaker che porteranno la loro esperienza al Forum Young Campus, l’evento che il 9 novembre prossimo metterà a confronto i talenti e i progetti delle giovani generazioni (dai millennials alle GenY e ZedGen) con esperti di vari campi per attuare una rete di crescita e sviluppo.

Fra loro, ci sono grandi nomi del mondo dello sport, come il motociclista Michele Pirro, collaudatore della Ducati e nove volte campione italiano in diverse categorie, e Sebastiano Rossi, indimenticato portiere del Milan anni Novanta vincitore di tutti i trofei possibili. Ma anche importanti personaggi del panorama culturale come Valter Malosti, direttore di ERT Emilia Romagna Teatro, Takoua Ben Mohamed, graphic journalist italo-tunisina che nel 2021 è stata nominata Donna dell’anno da D La Repubblica, Aline Yasmin Dalvi, brasiliana di origine italiana, produttrice, poetessa e attivista per l’ambiente e i diritti umani.

Non mancheranno le testimonianze di giovani innovatori che arrivano proprio dalla Romagna, come Lucia Gentili, Francesco Caruso Lombardi, Francesco Tenti.

La cesenate Lucia Gentili è fondatrice e Ceo di China Communication, la prima realtà italiana che insegna a imprenditori, manager e studenti gli aspetti del business marketing e della comunicazione cross culturale per il mercato cinese.

Il giovanissimo Francesco Caruso Lombardi (è nato nel 2001), è uno studente universitario che, durante l’alluvione del maggio scorso, ha creato il gruppo Telegram SOS Cesena. In pochissimo tempo il gruppo è diventato un importante strumento non ufficiale di aiuto reciproco fra le persone del territorio e si è affermato come un vero e proprio modello per la nascita di gruppi come SOS Forlì, SOS Ravenna e SOS Faenza.

Infine, Francesco Tenti è il fondatore di Totally Imported Srl, realtà poliedrica (etichetta discografica, editore, ufficio stampa e agenzia di Talent management), premiata nel 2019 come una delle migliori Start Up creative dal Bando “Incredibol”, e che oggi collabora con aziende del calibro di Virgin Records e Warner Music. Nel 2021 Tenti è approdato al Festival di Sanremo in qualità di produttore e manager di Davide Shorty, secondo classificato nella sezione Giovani e vincitore di tre prestigiosi riconoscimenti, tra cui il premio della sala stampa “Lucio Dalla”.

Particolarmente significativa, poi, la presenza di consulenti aziendali ed esperti di mentoring, gestione delle risorse umane, coaching, in grado di fornire al giovane pubblico di Forum Young Campus ‘dritte’ e consigli per affacciarsi nel mondo del lavoro e delle imprese.

Fra loro Guido Stratta, Direttore People and Organization del Gruppo Enel (di cui in passato è stato Responsabile People Development and Senior Executives Business).ma anche fondatore e CEO dell’Accademia della gentilezza; Giovanni Rossi, Principal della sezione italiana di Glasford International che si occupa di ricerca del personale e progetti di sviluppo aziendale in 28 Paesi; Marlène Magnani, formatrice e coach con numerose collaborazioni nell’ambito del coaching, della selezione del personale, della consulenza di processo; Margherita Colantuono, professional coach, technician in P.N.L., trainer e formatrice teatrale.

Di innovazione sociale parlerà Luca Bazzoli, fondatore di Uno Ecosistemi, ente non profit che punta a creare “ecosistemi per il cambiamento” in territori decentrati, mentre sul connubio fra arte, creatività e business Interverrà il Creative Director Antonio Civita, fondatore di STRTGY, la prima community che crea una connessione diretta tra mondo dell’imprenditoria, Business

Ma l’elenco degli speaker è destinato a crescere. L’evento è patrocinato dai Comuni di Cesena, Cesenatico, Faenza, Forlì, Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni si può consultare il sito https://www.forumyoung.it