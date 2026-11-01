Cesena, forte grandinata e incidenti: chiusa la A14 tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona

CESENA. Una violenta grandinata si è abbattuta oggi sul territorio cesenate, provocando disagi alla circolazione e diversi incidenti in autostrada. Si registrano alcuni feriti, uno dei quali è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sulla A14 Bologna-Taranto è stato chiuso temporaneamente il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, in direzione Ancona, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 100, nel quale sono rimaste coinvolte più vetture. Chiusa temporaneamente anche l’entrata di Cesena verso Ancona. Per chi viaggia in direzione sud è stata disposta l’uscita obbligatoria a Cesena, dove si sono registrati 3 chilometri di coda, con possibilità di rientrare in autostrada a Valle del Rubicone dopo aver percorso la SR 71 Umbro Casentinese Romagnola, la SS726 e la SS9 via Emilia.

Problemi anche in direzione Bologna, dove al chilometro 100 si è verificato un altro incidente che ha coinvolto due vetture. In questo caso il traffico è transitato su una sola corsia.

I mezzi di soccorso sono stati impegnati nelle operazioni di assistenza ai feriti e nel recupero dei veicoli incidentati, per consentire il ripristino della circolazione. Sul posto presente anche il personale di Autostrade per l’Italia.