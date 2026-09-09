Cesena, fornaci medievali trasformate in bidoni: degrado nella zona dell’ex Zuccherificio - Gallery

Tracce di storia sommerse dall’immondizia. È quanto, purtroppo, raccontano oggi le fornaci di epoca medievale rinvenute nel parco 11 Settembre, nella zona dell’ex Zuccherificio, dove vennero alla luce quasi trent’anni fa, durante i lavori di realizzazione del nuovo quartiere. Quei reperti, oggi inseriti in un contesto pieno di condomini di edilizia popolare densamente abitati, furono a suo tempo valorizzati, creando una sorta di museo a cielo aperto protetto da tettoia, ma a guardarli adesso potrebbero essere convertiti in inceneritori per rifiuti di vario genere.