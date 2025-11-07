Cesena, Formart forma undici nuove estetiste

Cesena
  • 07 novembre 2025
Le corsiste formate pronte ad entrare nel mondo del lavoro sono Martina Bombardini, Ludovica D’amato, Chiara Farneti, Martina Laghi, Valentina Locatelli, Chiara Marra, Erica Nasolini, Mikaelle Maria Pollini, Michelle Puzzarini, Sara Rossi e Nicoletta Valentini
ll mestiere di estetista resta tra i più praticati nel Cesenate e nel territorio provinciale, “Presso Formart cesenate - informa la responsabile cesenate di Formart Ursula Versari - ente formativo di Confartigianato cesenate, si è è concluso l’esame per la qualifica di estetista” si sono qualificate undici nuove estetiste. Con il conseguimento della qualifica si può lavorare come dipendente presso qualsiasi centro estetico e del benessere. Tutte le ragazze potranno operare nei centri di bellezza e benessere inquadrate con dipendenti. Il corso si è svolto per la parte pratica nel nuovo laboratorio di Formart, fiore all’occhiello del nostro centro, spazio ideale per la formazione”

