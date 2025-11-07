Cesena, Formart forma undici nuove estetiste

ll mestiere di estetista resta tra i più praticati nel Cesenate e nel territorio provinciale, “Presso Formart cesenate - informa la responsabile cesenate di Formart Ursula Versari - ente formativo di Confartigianato cesenate, si è è concluso l’esame per la qualifica di estetista” si sono qualificate undici nuove estetiste. Con il conseguimento della qualifica si può lavorare come dipendente presso qualsiasi centro estetico e del benessere. Tutte le ragazze potranno operare nei centri di bellezza e benessere inquadrate con dipendenti. Il corso si è svolto per la parte pratica nel nuovo laboratorio di Formart, fiore all’occhiello del nostro centro, spazio ideale per la formazione”