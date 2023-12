Cesena, Forlì e Faenza si sfidano a colpi di shaker nella terza puntata di ICocktail su Sky

Tre locali di punta di tre diverse città della Romagna si sfidano a colpi di shaker nella terza puntata della trasmissione ICooktail, che andrà in onda mercoledì 6 dicembre alle ore 21.30 sul canale 518 di Sky e su un circuito di 20 televisioni regionali (in Romagna su Teleromagna, canale 14 e in replica anche il giovedì alle 23:30 e il venerdì alle 24:00).

Infatti, protagonisti saranno il Lumen di Cesena, il Botanico di Faenza e La Fiasca di Forlì, che si contenderanno un posto in semifinale.

Come di consueto, i giudici che valuteranno i concorrenti sono due super esperti del settore: si tratta di Jonathan di Vincenzo, icona Tiki, fondatore di The Noble Experiment di Santarcangelo, bartender e ambassador di diversi brand, e Federica Geirola, Lady Amarena 2021, oggi bar manager al Singer Palace, 5* di Roma e barlady in grande ascesa.

Nella loro valutazione terranno conto di una serie di criteri fra cui la location, le proposte di cocktail in carta, servizio e innovazione nella presentazione e nella proposta, la creatività nel food pairing.

Complessivamente sono dodici i locali che partecipano alla gara. Al termine della fase eliminatoria, i quattro vincitori di puntata si sfideranno davanti alle telecamere nel gran finale del 27 dicembre, all’interno del Mercato Coperto di Ravenna.

La trasmissione è prodotta dall’Agenzia cesenate Expì, ed è sostenuta da un pool di aziende agroalimentari locali e nazionali: Bitter Salfa, Flamigni – L’Aperitivo Italiano , Distillerie Valentini, Serena Wines, Sun Ice, Vodka F.lli Spaka, Premiata Officina Lugaresi

I Cocktail è condotto in regia dalla giornalista Claudia D’Angelo, ideato e prodotta da Rita Cicognani, l’AD di Expì, con riprese e montaggio a cura dello studio Dardari Multimedia.