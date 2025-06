Cesena, For Mercato Ortofrutticolo: fatturato di oltre un milione nel 2024

Bilancio positivo e conti in ordine per For Mercato Ortofrutticolo di Cesena che chiude il 2024 con un fatturato di oltre un milione di euro (+11%) e un utile in linea con gli anni precedenti. Il bilancio è stato approvato nei giorni scorsi dall’Assemblea di FOR che ha confermato Alessandro Giunchi alla guida della società per i prossimi tre anni.

Dal bilancio è emerso che For spende ogni anno in servizi per il mercato (manutenzione e altri costi) circa 500mila euro dei quali, anche quest’anno come negli ultimi esercizi, circa 50mila euro vengono restituiti agli operatori che lavorano al loro interno per azioni condivise. Parte di questi costi inoltre fanno risparmiare agli operatori le spese per la gestione dei rifiuti, oggi divenuta una voce di costo importante nei mercati italiani, e consente ai clienti l’accesso gratuito alla struttura a differenza di altre realtà. Contestualmente il Mercato supporta la clientela attraverso altre azioni condivise con gli operatori, come le revisioni sulla logistica, la sistemazione dei parcheggi, i vantaggi energetici derivanti dal fotovoltaico installato nel progetto concluso lo scorso anno. È stata resa ancora più fruibile anche l’area dedicata ai produttori, con nuovi spazi e una nuova segnaletica orizzontale al centro del mercato per mettere appunto al centro “le produzioni locali”.

For ha poi investito anche in promozione sia locale che internazionale coprendo i costi per circa il 60% da un bando regionale presentato come Rete Emilia Romagna Mercati. Con la Rete d’Impresa ha potuto essere presente alle principali fiere del settore coinvolgendo anche gli operatori, e contribuisce allo sviluppo del progetto regionale di Logistica Solidale che grazie al Mercato ortofrutticolo, ma soprattutto grazie all’impegno dei volontari dell’Emporio solidale il Barco, ha potuto distribuire nel 2024 oltre 150 tonnellate di ortofrutta alle famiglie in stato di necessita, oltre alle 100 tonnellate che vengono distribuite alle associazioni caritatevoli direttamente dal recupero allo spreco delle merci dell’invenduto degli operatori. Tutto questo rende un grande servizio sociale e pubblico della struttura, oggi riconosciuto per legge.

Negli ultimi tre anni For è anche parte attiva nella Rete Italmercati rientrando tra i 22 centri agroalimentari e mercati all’ingrosso più importanti d’Italia. È stata coinvolta anche nel Congresso internazionale dei mercati all’ingrosso come partner di Italmercati, nonché a tutte le attività organizzate dalla Rete nazionale.

A breve saranno assegnati e partiranno i lavori di riqualificazione energetica e strutturale del mercato per un valore intorno ai 6 milioni di euro a fondo perduto ottenuti grazie a un bando vinto da For sul PNRR. Dopo l’approvazione e la validazione di un progetto esecutivo - al quale hanno lavorato un pool di ingegneri qualificati del territorio coordinati dall’Ing. Paolino Batani dello studio Tecne Engineering - è stata istituita la gara d’appalto. Un progetto di grande valore tecnologico ed impiantistico con le più innovative dotazioni per la climatizzazione ed il risparmio energetico, la sicurezza e il benessere sul lavoro e la digitalizzazione dei processi.

Nel dettaglio i principali lavori che verranno realizzati riguardano: la coibentazione e climatizzazione di tutto il mercato; la riqualificazione delle celle frigorifere a lato del mercato, attraverso l’applicazione di nuove e più efficienti tecnologie di refrigerazione; la realizzazione di un impianto fotovoltaico e sistemi di accumulo per rendere energeticamente indipendente la struttura, la digitalizzazione dei processi di controllo e logistica. È in corso la gara d’appalto per i lavori, realizzata dalla stazione appaltante che FOR stessa ha incaricato e che fa capo alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, che si occuperà di tutto lo svolgimento delle operazioni di realizzazione dei lavori.

“Quello di For è un bilancio in salute che chiude con un utile in linea con gli anni precedenti – spiega il presidente Giunchi - Nonostante gli aumenti importanti dovuti ad inflazione e incremento generale dei prezzi, si è cercato di tenere una gestione oculata e bilanciata senza perdere di vista le esigenze dei nostri operatori”.

Durante l’assemblea Giunchi è stato confermato alla guida della FOR per i prossimi tre anni. L’assessore del Comune di Cesena Camillo Acerbi nel suo intervento in assemblea ha spiegato che il terzo mandato conferito a Giunchi rientra pienamente nelle linee per l’assegnazione delle cariche alle società partecipate in quanto è in corso uno dei progetti più importanti mai realizzati in una società partecipata voluto ed ottenuto dal suo amministratore, e per questo è doveroso che il progetto venga concluso dallo stesso organo amministrativo.