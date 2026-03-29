Cesena, food truck in piazza: ultimo giorno di abbuffate di cibi e di spettacoli di strada

Anche nella seconda giornata della terza edizione dello “Streeat® Food Truck”, piazza della Libertà si è riempita di gente e sapori, con l’aiuto di una bella giornata di sole. Le cucine mobili, con l’aggiunta di animazione artistica di strada, hanno richiamato tanta gente, che ha gustato, seduta nell’isola di tavoli disposti al centro, sapori unici da tutta Italia ma anche da altre parti del mondo. Variegata la gamma di proposte dei food truck, inclusi piatti vegetariani, vegani, senza glutine e senza lattosio. Tra le principali specialistà servite, pesce fritto, olive ascolane, arrosticini di pecora, pasta fresca senza glutine, cucina messicana con burrito, nachos e tacos, pita gyros, dolmades e tzatziki, gnocco fritto artigianale, hamburger. La partecipazione è libera e gratuita.

L’evento è organizzato da Barley Arts e Buono Food Events in collaborazione con l’associazione RetroPop Live, e gode del patrocinio del Comune di Cesena. Radio Studio Delta è media partner dell’evento.

Oggi ci sarà il terzo e ultimo giorno della kermesse gastronomica, dalle 11 alle 24.

Gli avventori si sono dimostrati coralmente soddisfatti sia della qualità dei cibi che dell’organizzazione, con un’unica lamentela, sempre più frequente in questo tipo di eventi: i prezzi piuttosto alti, soprattutto tenuto conto dello spirito di una tradizione gastronomica che dovrebbe essere “popolare” e quindi a portata di tutte le tasche.