Cesena, fondo in sintetico al campo da calcio di Villarco: entro luglio via ai lavori

La stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha aggiudicato, tramite procedura di gara aperta, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, alla ditta Sit-in sport impianti srl di Grassobbio (Bergamo), l’appalto dei lavori di rifacimento del manto del campo da calcio a 11 in erba sintetica di nuova generazione del centro sportivo di Villarco (via Giovanni Antonio Battarra, 135) corrispondente a un importo di 463.132,84 euro.

Il Centro sportivo di Villarco, con riferimento all’area del campo da calcio a 11, a partire da questa estate (l’inizio dei lavori è previsto entro il mese di luglio) sarà interessato da un importante intervento di rifacimento del manto in erba sintetica, in sostituzione dell’attuale in erba naturale. Il polo sportivo è attualmente gestito dalla Asd Torre del Moro che, grazie a un lavoro continuo, ha registrato nel tempo un incremento del numero di iscritti. Anche per tale ragione, con lo scopo di rispondere alla richiesta della società sportiva e di rendere l’impianto all’altezza delle attività proposte, è stato redatto questo progetto nato dalla necessità di poter disporre di un campo da gioco praticabile a prescindere dalle condizioni meteo.

Una volta avviati i lavori, si procederà con lo scavo di sbancamento con rimozione dell’attuale manto in erba naturale; preparazione del fondo ivi compresi drenaggi verticali e orizzontali; spostamento delle panchine sul alto opposto con allargamento del campo; realizzazione del nuovo manto in erba sintetica; e formazione della segnaletica di gioco conforme al regolamento Figc Lega Nazionale Dilettanti.