Cesena, folle fuga dopo l’alt ignorato a Rimini: inseguimento, schianto a Pievesestina e arresto

Un concitato inseguimento che ha avuto inizio a Rimini, questa mattina all’alba, quando un’auto non si è fermata all’alt che aveva intimato una pattuglia dei carabinieri, si è concluso a Pievesestina con uno schianto contro un palo e l’arresto di una persona. A bordo della vettura erano in due e anche ai successivi tentativi di bloccarli nella loro fuga in direzione nord, predisponendo posti di blocco, la reazione è stata sconsiderata, premendo pesantemente il piede sull’acceleratore e con manovre molto pericolose. I militari dell’Arma sono però riusciti a non farsi seminare. Finché, alla fine di una folle corsa di cui non sono al momento chiari i motivi, c’è stato l’urto dell’auto inseguita contro un ostacolo, nella zona di Pievesestina, e il giovane che era al volante, impossibilitato a uscire dall’abitacolo è stato arrestato. La persona che era seduta al suo fianco è invece riuscito a darsi alla fuga a piedi. Il conducente arrestato dovrebbe comparire in tribunale domani, per un processo per direttissima. I carabinieri sono ora impegnati ad acciuffare il suo compagno di viaggio.