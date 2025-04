Cesena, folla commossa per l’addio a Davide Ceccaroni - Gallery

Circa 500 persone hanno voluto dare l’ultimo saluto, questa mattina, a Davide Ceccaroni, stroncato a 62 anni da una malattia. Era un pilastro dell’associazionismo sportivo, sotto la bandiera della Uisp, di cui è stato dirigente nazionale e regionale, oltre che presidente provinciale, ma anche esponente politico del Pd. Il funerale si è celebrato in forma laica nel parco Martorano e a omaggiarlo con discorsi toccanti, che ne hanno evidenziato la profonda umanità e l’impegno per la comunità, come volontario e militante appassionato per la comunità, sono stati il sindaco Enzo Lattuca, la figlia Erica, insieme a suo fratello Giacomo, quindi Vincenzo Manco, presidente nazionale della Uisp, e Francesca Montalti, presidente di Anffas, a cui la famiglia ha donato le offerte. Al termine delle orazioni, la salma è stata portata in corteo fino al cimitero di Martorano.