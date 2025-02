Cesena, focarina di San Giuseppe: associazioni e parrocchie dovranno presentare richiesta di patrocinio al Comune

Con lo scopo di limitare al massimo la possibilità di superamenti del valore limite delle polveri sottili PM10, il PAIR 2030 (Piano Aria Integrato Regionale) stabilisce tra le altre cose, che anche sul territorio comunale di Cesena, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, sia vietata qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo di intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio ad eccezione dei barbecue.

Tuttavia, in deroga a tale divieto, sono consentiti fino a due eventi nel periodo indicato, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale nell’ambito di festeggiamenti tradizionali, a condizione che non siano state attivate le misure emergenziali a tutela della qualità dell’aria o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

L’Amministrazione comunale, consapevole dell’importante valore simbolico del tradizionale evento delle Focarine di San Giuseppe, ha deciso di aderire a questa deroga concessa dal PAIR 2030, consentendo a quei gruppi organizzati (associazioni e parrocchie) che storicamente propongono le focarine, la possibilità di effettuarle anche quest’anno. Non si tratta di privati cittadini, ma di associazioni e parrocchie che dovranno chiedere all’Amministrazione il patrocinio non oneroso alla propria iniziativa.

La richiesta di patrocinio, nella quale dovrà essere documentata la storicità e la tradizione dell’iniziativa, può essere presentata entro martedì 11 marzo alle ore 13:00 a mano direttamente allo Sportello Facile oppure trasmessa via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cesena.fc.it. Per tutte le informazioni si rimanda alla sezione Notizie del sito del Comune di Cesena.