Cesena, flash mob di solidarietà per i medici delle Malattie Infettive di Ravenna VIDEO

In circa una ventina si sono riuniti all’ingresso dell’ospedale Bufalini di Cesena per contestare l’inchiesta aperta dalla Procura di Ravenna che vedrebbe coinvolti sei medici del reparto di Malattie Infettive di Ravenna. Sanitari che avrebbero emesso certificati di malattia fasulli per evitare il collocamento nei Cpr di alcuni immigrati.Tra i presenti c’erano sindacalisti della Fp Chil, volti noti legati al Partito Democratico cesenate, membri dell’Anpi e altre persone. Fra cui un medico del Bufalini e altri due sanitari.

Hanno parlato di “attacco alla professione medica”. Come di “delegittimazione” Sostenendo che quanto successo sia “strumento di lotta politica”.