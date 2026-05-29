Cesena, Flamenco al Bonci con il “Mago di Oz” per una sala parto più accogliente

Si rinnova il connubio fra danza flamenca e solidarietà, al teatro Bonci. Venerdì 5 giugno andrà in scena alle 21 “Oz el otro mago”, spettacolo ideato e diretto dal ballerino coreografo Mahoú de Castilla. Attraverso il ballo gitano, Mahoú omaggia la vita e la nascita traendo ispirazione da “Il mago di Oz”, il romanzo di L. Franck Baum reso celebre dal film del 1939 con Judy Garland e la sua “Somewhere over the rainbow”. Il progetto si è forgiato in collaborazione con l’Ausl e Comune di Cesena, con Bonci Ert, col sostegno di Bcc Romagnolo e l’organizzazione di Studio danza 524.

L’intero ricavato sarà devoluto all’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Bufalini, per una sala parto ancora più accogliente per la madre. Per Gloria Giacomini, primaria di Ostetricia e Ginecologia, «una sala parto deve poter disporre di spazi che possono garantire intimità, possibilità di muoversi, di poter assumere posizioni diverse, con dispositivi. Noi abbiamo già una vasca per il parto. Importante è il contesto di assistenza del personale ostetrico che può favorire, per donne a basso rischio, una gestione del parto nella maniera più fisiologica possibile; facendo sì che anche la percezione del dolore sia vissuta in maniera diversa, senza l’ausilio farmacologico». Gilda Sottile, coordinatrice dell’unità di Ostetricia e Ginecologia aggiunge che «la peculiarità del progetto sta nel fare entrare la donna partoriente in una sala meno ospedaliera, più simile a un ambiente domestico».

Al Bonci ci saranno 60 danzatrici del Centro de arte flamenco diretto da de Castilla, che aggiunge: «La nascita e la famiglia sono suggestioni che mi hanno portato a Oz. La protagonista parte senza famiglia da un paese in guerra, tema ricorrente la guerra, nel mio lavoro. Nel suo viaggio fantastico incontra nuovi amici e una strega che la bacia come una madre. Musiche gitane di Giulio Cantore, José Salguero, Stefano Fabbri, si alternano a brani più classici compresa “Somewhere over the rainbow”.

Biglietti al prezzo di 22-15 euro.