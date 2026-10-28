Cesena, fiume Savio: proseguono i lavori per aumentare la capacità idraulica

Proseguono i lavori per il ripristino della funzionalità idraulica del Savio nel territorio comunale di Cesena. L’intervento riguarda circa 1,2 chilometri del tratto urbano del fiume, compreso tra il ponte della via Emilia (ponte Nuovo) e oltre la località Maceri, verso monte. I cantieri, a cura dell’Ufficio territoriale Bacini idrografici da Fiumi Uniti a Rubicone dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sono finanziati con 1,5 milioni di euro dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e proseguiranno per tutto il 2026 e nel 2027. In coerenza con i contenuti del Progetto di variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (Pai Po), l’intervento punta a migliorare il deflusso delle acque durante le piene e ad aumentare la capacità idraulica del fiume. Il progetto prevede l’abbassamento dei piani golenali compresi tra le arginature e le sponde dell’alveo inciso, con la rimozione di circa 40mila metri cubi di terra e sedimenti. Saranno inoltre consolidati gli argini che presentano criticità legate al rischio di erosione, come quello in destra idraulica a valle di Ponte Vecchio.

L’intervento rappresenta uno stralcio funzionale di un progetto più ampio per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Cesena, avviato con i lavori realizzati nel 2025 e destinato a proseguire anche nel 2027.