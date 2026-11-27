Dalla sicurezza del fiume Savio alle nuove casse di laminazione. Sono questi i contenuti principali del programma straordinario stilato dall’Autorità di Bacino, Protezione Civile e Regione Emilia-Romagna, condiviso con la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Ambiente per ridurre il rischio di esondazioni, allagamenti e frane sul territorio di Cesena.

Il piano è stato presentato questa mattina presso i padiglioni di Cesena Fiera alla presenza dei tecnici della Regione e dell’Agenzia regionale per la Sicurezza del Territorio, la Sottosegretaria alla presidenza della Giunta regionale Manuela Rontini e diversi amministratori dei Comuni del cesenate.