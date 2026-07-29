Cesena, finiti i lavori sul campanile ma il Duomo rimarrà chiuso altri due mesi

Si stanno concludendo in queste ore, un mese dopo rispetto alla scadenza prevista in un primo tempo, i lavori sul campanile della cattedrale. Iniziati nei primi giorni dello scorso mese di maggio, sotto la direzione dell’architetto Luca Fabbri, che ne è stato anche il progettista, dovevano essere ultimati entro il 30 giugno. Ma si è chiesta e ottenuta una proroga di 30 giorni, essenziale per mantenere i finanziamenti del Pnrr. Fondi europei preziosissimi per potere realizzare opere che sono costate circa 150mila euro. Quello che si è eseguito è un restauro e un consolidamento strutturale della torre campanaria situata sul fianco posteriore sinistro del duomo, che fu eretta tra il 1443 e il 1456, su progetto di Maso di Pietro della Val Lugano. Successivamente, verso metà del Settecento, furono aggiunte dotato di una cella campanaria e una cupoletta, fino a raggiungere l’altezza di 72 metri.