Cesena, finiti i lavori sul campanile ma il Duomo rimarrà chiuso altri due mesi

Si stanno concludendo in queste ore, un mese dopo rispetto alla scadenza prevista in un primo tempo, i lavori sul campanile della cattedrale. Iniziati nei primi giorni dello scorso mese di maggio, sotto la direzione dell’architetto Luca Fabbri, che ne è stato anche il progettista, dovevano essere ultimati entro il 30 giugno. Ma si è chiesta e ottenuta una proroga di 30 giorni, essenziale per mantenere i finanziamenti del Pnrr. Fondi europei preziosissimi per potere realizzare opere che sono costate circa 150mila euro. Quello che si è eseguito è un restauro e un consolidamento strutturale della torre campanaria situata sul fianco posteriore sinistro del duomo, che fu eretta tra il 1443 e il 1456, su progetto di Maso di Pietro della Val Lugano. Successivamente, verso metà del Settecento, furono aggiunte dotato di una cella campanaria e una cupoletta, fino a raggiungere l’altezza di 72 metri.

L’intervento, che si è svolto sotto l’occhio vigile della Soprintendenza ed è giunto ormai al traguardo, è consistito prima di tutto nella sostituzione del solaio di cemento, costruito tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, con uno di legno, com’era in origine. Questo ha prodotto un alleggerimento strutturale, che unito a tiranti apposti va a rafforzare il campanile. Per potere lavorare, la ditta “Edilcostruzioni Vitaliano Srl”, con sede a Mercato Saraceno, ha dovuto ingabbiare la torre per gran parte della sua altezza, oltre a delimitare l’area di cantiere in una porzione tra la cattedrale e piazza della Libertà. In queste ore si sta smontando tutto e quella porzione della skyline urbana tornerà alla normalità, ma con una maggiore sicurezza dal punto di vista sismico.

Oltre a Luca Fabbri, dello Studio Opera Architetti di Cesena, hanno avuto un ruolo fondamentale l’ingegnere Davide Matassoni, progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali, mentre l’incarico di coordinatore della sicurezza è stato affidato all’ingegnere Emanuele Cantoni. Senza dimenticare, ovviamente, gli operai, che hanno lavorato spesso in condizioni climatiche impegnative per il gran caldo.