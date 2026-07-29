Cesena, finiti i lavori sul campanile ma il Duomo rimarrà chiuso altri due mesi

Cesena
Il campanile ingabbiato per realizzare i lavori
Il campanile ingabbiato per realizzare i lavori
Il portale della cattedrale
Il portale della cattedrale

Si stanno concludendo in queste ore, un mese dopo rispetto alla scadenza prevista in un primo tempo, i lavori sul campanile della cattedrale. Iniziati nei primi giorni dello scorso mese di maggio, sotto la direzione dell’architetto Luca Fabbri, che ne è stato anche il progettista, dovevano essere ultimati entro il 30 giugno. Ma si è chiesta e ottenuta una proroga di 30 giorni, essenziale per mantenere i finanziamenti del Pnrr. Fondi europei preziosissimi per potere realizzare opere che sono costate circa 150mila euro. Quello che si è eseguito è un restauro e un consolidamento strutturale della torre campanaria situata sul fianco posteriore sinistro del duomo, che fu eretta tra il 1443 e il 1456, su progetto di Maso di Pietro della Val Lugano. Successivamente, verso metà del Settecento, furono aggiunte dotato di una cella campanaria e una cupoletta, fino a raggiungere l’altezza di 72 metri.

I lavori eseguiti sul campanile

L’intervento, che si è svolto sotto l’occhio vigile della Soprintendenza ed è giunto ormai al traguardo, è consistito prima di tutto nella sostituzione del solaio di cemento, costruito tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, con uno di legno, com’era in origine. Questo ha prodotto un alleggerimento strutturale, che unito a tiranti apposti va a rafforzare il campanile. Per potere lavorare, la ditta “Edilcostruzioni Vitaliano Srl”, con sede a Mercato Saraceno, ha dovuto ingabbiare la torre per gran parte della sua altezza, oltre a delimitare l’area di cantiere in una porzione tra la cattedrale e piazza della Libertà. In queste ore si sta smontando tutto e quella porzione della skyline urbana tornerà alla normalità, ma con una maggiore sicurezza dal punto di vista sismico.

Oltre a Luca Fabbri, dello Studio Opera Architetti di Cesena, hanno avuto un ruolo fondamentale l’ingegnere Davide Matassoni, progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali, mentre l’incarico di coordinatore della sicurezza è stato affidato all’ingegnere Emanuele Cantoni. Senza dimenticare, ovviamente, gli operai, che hanno lavorato spesso in condizioni climatiche impegnative per il gran caldo.

Duomo ancora chiuso

Fino a tutto settembre, la cattedrale rimarrà comunque chiusa per lo svolgimento di altri lavori. Le messe sono state sospese e trasferite alla chiesa dei Servi, a due passi dal teatro Bonci, fin dal 25 giugno, giorno dopo le celebrazioni per il patrono San Giovanni. Accanto al miglioramento della sicurezza del campanile, un altro finanziamento, quresta volta targato Cei, rende infatti possibile la realizzazione di un nuovo sistema di accesso alla sacrestia e collegamento tra questa e il presbiterio, eliminando le barriere architettoniche, l’adeguamento dell’impianto elettrico della cripta, il risanamento di spazi interrati rovinati dall’umidità, il restauro di tre finestre dell’abside, il rinnovo delle porte di accesso laterali

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