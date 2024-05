Cesena, finanziamento di 2,9 milioni per l’Abbazia del Monte e fondi per la cattedrale e altre tre chiese

La Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha ammesso a finanziamento 10 importanti progetti per mettere in sicurezza alcune chiese, abbazie, monasteri, torri e campanili di alcune diocesi della Romagna. Si tratta di un recupero dei finanziamenti del Pnrr per interventi esclusi in un primo momento dai fondi, quando furono inviate le domande nel febbraio 2022. Tra i principali beneficiari c’è l’Abbazia del Monte. Ammontano a 2,9 milioni di euro i fondi destinati a questa perla di architettura, storia e spiritualità, che sta facendo i conti con seri problemi strutturali, che rischiano di comprometterne la stabilità in alcune zone. Con segni già evidenti di crepe.

Preziosi anche i 240mila euro assegnati per la cattedrale di Cesena, i 185mila per la chiesa della Madonna in Quarto, nel comune di Sarsina, i 130mila per la chiesa di Sant’Apollinare di Longiano e i 325mila per quella di San Lorenzo di Sogliano.

Nel riferire questa notizia, la deputata Rosaria Tassinari precisa che «i finanziamenti sono al vaglio della Corte dei Conti e dovranno essere spesi entro il 2026».

Il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, evidenzia che quelli finanziati sono «tutti progetti di grande rilevanza culturale e storica» e si sofferma proprio sulla Basilica del Monte di Cesena, «importantissimo patrimonio locale che - ricorda - andai a visitare il 27 maggio dell’anno scorso, insieme alla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, per verificare, sotto la guida dell’abate Mauro Maccarinelli, i pesanti danni strutturali aggravati dalle ripetute ondate di maltempo. In quella occasione auspicammo che si potessero trovare i finanziamenti per mettere in sicurezza l’abbazia che domina Cesena dalla collina dove si erge da circa dieci secoli. Oggi questo auspicio diventa realtà».