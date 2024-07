Cesena, Filippo Rossini è il nuovo presidente del consiglio comunale

È Filippo Rossini il nuovo presidente del consiglio comunale di Cesena. Nato a Cesena il 25 luglio 1992, Rossini dal 2017 lavora presso una cooperativa di servizi. Eletto al Consiglio comunale per la prima volta nel 2014, dal 2016 al 2019 ha ricoperto l’incarico di presidente della Commissione Servizi Sociali e Sanità. Rieletto nel 2019, dal 2021 al 2024 è stato Capogruppo consiliare del Partito Democratico. Membro della segreteria di Federazione e della direzione territoriale del Pd dal 2021, dal 2022 è segretario del circolo Pd-Oltresavio. È stato rieletto alle elezioni amministrative 2024 tra le fila del Partito Democratico.

Il consigliere Enrico Sirotti Gaudenzi del Gruppo Lega è invece stato eletto vicepresidente del Consiglio comunale. Già consigliere nella precedente legislatura (2019-2024), Sirotti Gaudenzi è un avvocato cesenate. “In un dialogo fermo e costante – ha dichiarato Rossini – sarò con imparzialità il Presidente di tutti voi, con grande attenzione e rispetto per le prerogative della maggioranza e per quelle delle opposizioni, come deve essere in una vera democrazia. Con queste convinzioni, e non sottovalutando le difficoltà, mi appresto a svolgere il compito a cui mi avete chiamato. Mi rinfranca tuttavia la profonda certezza di non essere solo, so di poter contare su una struttura amministrativa di alto livello, dimostrato in varie e frequenti occasioni”.