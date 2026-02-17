Cesena, fiere e mercati nel 2026 per rivitalizzare il centro e sostenere il commercio

Cesena, fiere e mercati nel 2026 per rivitalizzare il centro e sostenere il commercio

A Cesena il 2026 sarà ricco di fiere e di mercati che, in città, interesseranno il centro storico, da piazza del Popolo, piazza Amendola e viale Mazzoni, l’area mercatale di Borello, l’area dei produttori agricoli di via del Mare e piazza Partigiani, alle Vigne, oltre ad altre zone dell’area centrale in relazione alle singole iniziative previste.

Tutti gli appuntamenti sono contenuti all’interno del Calendario delle Fiere e dei Mercati approvato con delibera dalla Giunta comunale e condiviso con le associazioni di categoria ANVA e FIVA, con le quali sono state analizzate e concordate le principali scelte organizzative, oltre che con Cia e Coldiretti. “Con l’approvazione del Calendario 2026 – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – confermiamo un quadro organico e condiviso di appuntamenti che coinvolgeranno il centro storico e i quartieri, garantendo continuità alle tradizioni mercatali cittadine, valorizzando le fiere storiche e introducendo scelte organizzative coerenti con le esigenze degli operatori della città. Questi eventi rappresentano momenti attesi non solo dai cesenati, ma anche dai visitatori che scelgono Cesena per vivere l’atmosfera unica che si crea in occasione delle nostre manifestazioni, a partire dalla Festa di San Giovanni. In queste giornate la città si anima, le piazze diventano luoghi di incontro e socialità e il commercio locale ne trae beneficio. Sostenere il commercio significa sostenere l’identità e la vitalità economica della città, e questo vale anche per il commercio ambulante, che costituisce una componente storica e fondamentale del nostro tessuto commerciale. Con gli operatori e con le associazioni di categoria manteniamo un confronto costante e costruttivo, perché crediamo che solo attraverso il dialogo e la collaborazione sia possibile costruire una programmazione efficace, capace di valorizzare il lavoro degli ambulanti e, al tempo stesso, di rispondere alle aspettative della comunità”.

Mercati ordinari

Per quanto riguarda i mercati ordinari, si conferma l’appuntamento per tutti i mercoledì e sabato non festivi in piazza del Popolo, piazza San Domenico, via Pio Battistini, viale Mazzoni, via IV Novembre e via Fratelli Rosselli. I mercati di sabato 12 e 26 settembre subiranno modifiche per la contestualità con la Giostra d’Incontro e la manifestazione di Radio Studio Delta. In più, nelle giornate di mercoledì e sabato non festivi, con esclusione delle giornate in cui si svolgono le partite di campionato (in tal caso anticipati al pomeriggio precedente), si terrà il mercato dei produttori agricoli in via del Mare, in zona Stadio. Tutti i giovedì non festivi si svolgeranno il mercato di Borello e il mercato dei Produttori agricoli in piazza Partigiani, zona Vigne. Inoltre, si conferma l’appuntamento in piazzetta Amendola per le mattine di lunedì, martedì, giovedì e venerdì (non festivi).

Mercati festivi

In relazione ai festivi si confermano i mercati di sabato 25 aprile, giorno in cui si celebra la festa della Liberazione d’Italia, sabato 15 agosto, Assunzione di Maria, e mercoledì 6 gennaio 2027, festa dell’Epifania. Grande attesa per la Festa di San Giovanni in cui tutti gli operatori ambulanti interessati saranno inclusi dagli organizzatori di Cesena Fiera nella programmazione delle mattinate del 20 e 24 giugno. Il calendario delle fiere prevede la Fiera di Primavera in programma per domenica 29 marzo. Questo appuntamento si svolgerà utilizzando il layout del mercato del sabato, nell’area di piazza del Popolo e nel primo tratto di viale Mazzoni, fino all’intersezione con via Pio Battistini. A seguire, da sabato 20 giugno a mercoledì 24 giugno torna la Festa di San Giovanni. Sabato 15 agosto, nel piazzale della Basilica di Santa Maria del Monte si terrà la tradizionale sagra. Domenica 18 ottobre torna la fiera d’autunno. L’anno si concluderà con la fiera di Natale in programma nelle domeniche del 6, 13 e 20 dicembre. È inoltre previsto un unico mercato straordinario domenica 4 ottobre, in concomitanza con il Festival Internazionale del cibo di strada.

