Cesena, fiere e mercati nel 2026 per rivitalizzare il centro e sostenere il commercio

A Cesena il 2026 sarà ricco di fiere e di mercati che, in città, interesseranno il centro storico, da piazza del Popolo, piazza Amendola e viale Mazzoni, l’area mercatale di Borello, l’area dei produttori agricoli di via del Mare e piazza Partigiani, alle Vigne, oltre ad altre zone dell’area centrale in relazione alle singole iniziative previste.

Tutti gli appuntamenti sono contenuti all’interno del Calendario delle Fiere e dei Mercati approvato con delibera dalla Giunta comunale e condiviso con le associazioni di categoria ANVA e FIVA, con le quali sono state analizzate e concordate le principali scelte organizzative, oltre che con Cia e Coldiretti. “Con l’approvazione del Calendario 2026 – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – confermiamo un quadro organico e condiviso di appuntamenti che coinvolgeranno il centro storico e i quartieri, garantendo continuità alle tradizioni mercatali cittadine, valorizzando le fiere storiche e introducendo scelte organizzative coerenti con le esigenze degli operatori della città. Questi eventi rappresentano momenti attesi non solo dai cesenati, ma anche dai visitatori che scelgono Cesena per vivere l’atmosfera unica che si crea in occasione delle nostre manifestazioni, a partire dalla Festa di San Giovanni. In queste giornate la città si anima, le piazze diventano luoghi di incontro e socialità e il commercio locale ne trae beneficio. Sostenere il commercio significa sostenere l’identità e la vitalità economica della città, e questo vale anche per il commercio ambulante, che costituisce una componente storica e fondamentale del nostro tessuto commerciale. Con gli operatori e con le associazioni di categoria manteniamo un confronto costante e costruttivo, perché crediamo che solo attraverso il dialogo e la collaborazione sia possibile costruire una programmazione efficace, capace di valorizzare il lavoro degli ambulanti e, al tempo stesso, di rispondere alle aspettative della comunità”.