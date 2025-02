Cesena, fiere e mercati: l’agenda dei principali appuntamenti del 2025

“Lavorare alla programmazione di fiere, mercati e, più in generale, di eventi – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – impegna diversi uffici della Pubblica Amministrazione e richiede una condivisione continua con le associazioni di categoria aderenti al tavolo ‘InCesena’ e, nel caso di fiere e mercati, con Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti, il cui fruttuoso lavoro di questi anni ha assicurato alla nostra città una continua e variegata proposta. Il cartellone 2025 si preannuncia ricco di opportunità per vivere Cesena in ogni stagione anche perché tutti coloro che si recheranno in centro per fare acquisti in piazza del Popolo, lungo viale Mazzoni, via Pio Battistini e piazza San Domenico, troveranno inoltre tante proposte per tutti i gusti che consentiranno loro di vivere e popolare il nostro centro nel corso del fine settimana, ma anche al mercoledì e al sabato. Sono questi appuntamenti della tradizione che nel tempo, anche grazie al costante impegno dei commercianti ambulanti, hanno saputo reinventarsi per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori”.

Sulla base di quanto approvato si conferma dunque la Fiera di Primavera nella giornata di domenica 13 aprile, in concomitanza con lo svolgimento della Mostra ‘Mercato delle Regioni d’Europa’; lo svolgimento del mercato del sabato nella giornata del 21 giugno, contestualmente alla Fiera di San Giovanni che si terrà da venerdì 20 a martedì 24 giugno in tutto il centro storico; un mercato straordinario nella giornata di domenica 5 ottobre, in concomitanza con lo svolgimento del Festival del Cibo di Strada. Sarà inoltre posticipato lo svolgimento della Fiera d’autunno dal 19 ottobre al 2 novembre, in quanto per le giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre è prevista la realizzazione di un evento in Centro storico, nella programmazione del quale si è stabilito di inserire tale Fiera. Confermati l’attesa fiera di Natale che si terrà nelle domeniche del 7, 14 e 21 dicembre, e il mercato di mercoledì 31 dicembre (fatta salva la compatibilità dello stesso con gli allestimenti della festa di Capodanno). Nelle giornate festive di giovedì 1 maggio, giovedì 25 dicembre e giovedì 1 gennaio 2026 non si svolgerà invece il mercato di Borello. Immancabile la Sagra del Monte venerdì 15 agosto nel piazzale della Basilica del Monte.

Confermati inoltre i mercati ordinari del mercoledì e del sabato in piazza del Popolo, piazza San Domenico, via Pio Battistini, viale Mazzoni, via IX febbraio e via Fratelli Rosselli. I mercati del 21 e del 25 giugno e del 13 settembre subiranno modifiche per la contestualità con San Giovanni e con la Giostra medievale. A questi due appuntamenti settimanali si affiancheranno: il mercato dei produttori agricoli in via Del Mare, il mercato di Borello in tutti i giovedì non festivi, il mercatino di piazzetta Amendola tutti i lunedì, martedì, giovedì e venerdì non festivi, e il mercato dei produttori agricoli il giovedì mattina in piazza Partigiani (zona Vigne).

Sul sito del Comune di Cesena sarà reperibile la programmazione integrale del 2025.