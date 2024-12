Nei dati illustrati dal presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini, i ricavi della società nel 2024 sono saliti a 9,7 milioni di euro (sul dato incide la biennalità di Fieravicola in programma nel 2025) per un incremento sull’anno precedente del +5%. L’utile lordo ha toccato quota 769 mila euro registrando un +60%. A trascinare la crescita è Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola, insieme all’incremento degli eventi ospitati nel quartiere fieristico cesenate. Alcuni numeri a riguardo rendono l’idea: 18 state le fiere (dirette e indirette) nei padiglioni di Pievesestina mentre il Centro Congressi ha ospitato 108 eventi.

Risultati lusinghieri per Cesena Fiera che chiude per il 41° anno consecutivo il bilancio in positivo. I numeri sono stati presentati questa mattina all’Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio preconsuntivo 2024 con la presentazione del preventivo 2025 della società.

Ottime le previsioni nel 2025 dove si prevede di superare la soglia dei 10 milioni di euro , per un fatturato preventivo di 11,3 milioni di euro. Questo grazie allo sviluppo internazionale di Macfrut e Fieravicola, in programma dal 6 all’8 maggio 2025, ma anche grazie all’attività svolta nei padiglioni a Cesena.

A rendere ancora più attrattivo il quartiere fieristico cesenate sono gli interventi di riqualificazione per oltre 600mila euro, previsti nei prossimi mesi dal Comune di Cesena e in gran parte finanziati dalla fiera. Nel dettaglio l’ingresso di Cesena Fiera, da via Dismano, sarà riqualificato con il parziale tombinamento del fosso di scolo e la presenza di una fermata dell’autobus per un investimento di 160mila euro. Contestualmente sarà effettuato il restyling della palazzina ottagonale che ospita gli uffici attraverso interventi di miglioramento energetico per un importo di 440mila euro. Sono invece terminati i lavori dell’impianto fotovoltaico che dota il quartiere fieristico di una capacità produttiva di 700 kilowatt per un investimento di 600mila euro.

“I dati di bilancio confermano il buono stato di salute di Cesena Fiera, nell’equilibrio delle sue due anime che da oltre un decennio contraddistingue la società – spiega in una nota Renzo Piraccini, Presidente di Cesena fiera – quella locale, con le radici ampiamente radicate nel quartiere fieristico cesenate che in questi anni ha beneficiato di investimenti per svariati milioni di euro che hanno portato a una completa riqualificazione. Tutto questo è stato possibile grazie al crescente successo dell’anima internazionale di Cesena Fiera, rappresentata da Macfrut, che si è imposta nel panorama mondiale della fiere di settore perseguendo una sua specifica strada che coinvolge l’intera filiera mondiale dell’ortofrutta. Colgo l’occasione per ringraziare l’intero Consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti di Cesena Fiera con i quali in questi anni abbiamo condiviso questo percorso e raggiunto questi ambiziosi obiettivi”.