Cesena Fiera, il bilancio 2025: 11,4 milioni di fatturato e utile netto di 473mila euro

Bilancio con il segno “più” per Cesena Fiera che chiude il 2025 con un fatturato di 11,4 milioni di euro e un utile netto di gestione di 473 mila euro. I numeri sono stati presentati nel corso dell’Assemblea dei soci ospitata a Cesena Fiera che ha visto l’approvazione unanime del bilancio preconsuntivo 2025 e la presentazione del preventivo 2026 della società.

Così il presidente, Patrizio Neri: “Cesena Fiera è una società in salute con ulteriori prospettive di crescita, forte della sua doppia valenza cha la contraddistingue. Da una parte Macfrut, che ha proseguito il suo percorso di crescita a conferma di un appuntamento internazionale sempre più punto di riferimento per la filiera del settore. Contestualmente cresce anche l’anima locale di Cesena Fiera concentrata su tutta una serie di attività ospitate nel centro fieristico che ne fanno un luogo cardine per la Romagna per la qualità dei servizi che offre. In questo contesto, oltre alle fiere dirette e indirette, nel 2025 grande impulso ha avuto il centro congressi che ha registrato una crescita in valore del +46,7%, ospitando oltre un centinaio di eventi nel corso dei dodici mesi”.

Tornando al bilancio preconsuntivo 2025 di Cesena Fiera il fatturato è stato di 11,4 milioni di euro con una crescita sul 2024 del +1,7%, mentre il margine netto di esercizio è stato di 473mila euro. Positive sono le previsioni per il 2026, a partire dalla 43esima edizione di Macfrut, per la prima volta in programma dal 21 al 23 aprile prossimo sempre al Rimini Expo Centre, che già registra un +18% degli espositori confermati rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

“Abbiamo anticipato la data della manifestazione in aprile proprio in un’ottica di crescita – prosegue il Presidente Neri – L’incremento del +18% degli espositori già confermati è un segnale importante che sottolinea la fiducia verso una fiera riconosciuta come la principale vetrina dell’ortofrutta italiana nel mondo. Nello stesso tempo abbiamo intensificato i nostri sforzi per una manifestazione sempre più internazionale grazie al fondamentale supporto di Agenzia ICE, individuando nell’area europea, senza tralasciare l’area caraibica e nord Africana, i mercati di riferimento. In questa direzione va il rafforzamento della nostra rete degli agenti per attività di scouting di buyer che accompagna il già ricco planning di presentazioni di Macfrut in più Continenti”.

Infine un pensiero al gioco di squadra che caratterizza il lavoro di Cesena Fiera. “Risultati come questi si conseguono grazie a una squadra motivata e competente che condivide una comune visione. Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti di Cesena Fiera per condividere questo progetto dalla valenza globale con Macfrut e nello stesso tempo locale con le tante attività nel quartiere fieristico di Pievesestina”.