Cesena, fiamme nella notte: 5 persone salvate, anche un neonato in ospedale

Incendio nella notte a Cesena, con 5 persone messe in salvo dai Vigili del Fuoco. Alle 2.30 della notte tra martedì e mercoledì, due squadre del Distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena, sono intervenute in via Venezia per un incendio sviluppatosi al piano terra di una abitazione. Le squadre hanno operato per mettere in salvo 5 persone ed un cane, contenere e spegnere le fiamme evitando che si propagassero ad altre stanze della struttura; 4 persone, di cui un neonato, sono state portate in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia di Stato per rilievi.