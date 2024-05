Cesena, fiaccolata in centro per l’anniversario dell’alluvione che provocò morte e distruzione VIDEO

Una fiaccolata in centro a Cesena per ricordare l’alluvione. Nella serata del 16 maggio 2024 il corteo con le fiaccole ha attraversato la città per ricordare quanto avvenuto esattamente dodici mesi fa, quando la Romagna è stata travolta da una marea di acqua e fango che ha portato danni e vittime: 15 morti (di cui 3 nel cesenate) e migliaia gli sfollati, che hanno perso casa, auto, ricordi. A Cesena nella chiesa di San Rocco, (quartiere Oltresavio, tra le zone cittadine più colpite dall’alluvione) il vescovo Douglas Regattieri ha celebrato una messa a cui è seguita una cena in condivisione tra 500 partecipanti. In trecento hanno poi sfilato con le fiaccole lungo gli argini del Savio, partendo da punti dove era straripato esattamente 365 giorni fa.