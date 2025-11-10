Cesena, Festival “La bellezza delle parole” 2025: il programma dal 21 al 23 novembre

Dal 21 al 23 novembre torna a Cesena, per la sua tredicesima edizione, La bellezza delle parole, il festival letterario che esplora l’universo del linguaggio.

Per tre giorni la città si trasformerà in un grande palcoscenico della letteratura: la Biblioteca Malatestiana, il Teatro Bonci, il Cinema Eliseo e Sala Sozzi ospiteranno autrici e autori tra i più significativi del panorama culturale italiano e internazionale.

L’edizione di quest’anno propone un percorso costruito parola per parola: ogni incontro sarà un viaggio dentro un termine, un suono, un’immagine. Le parole diventeranno chiavi, mappe e talismani capaci di aprire mondi interiori e di creare connessioni profonde con l’esperienza umana.

Ogni ospite ha scelto una parola per raccontarsi: solitudine per Daria Bignardi; campanile per Teresa Ciabatti; amore per Catherine Dunne; imperfetta per Lorenza Gentile; desiderio per Nicola Lagioia; eleganza per Matteo Nucci; sbilico per Alcide Pierantozzi; legàmi per Elena Stancanelli; comunità per Walter Veltroni; libertà per Nicoletta Verna.

La manifestazione è parte del progetto per la promozione del libro e della lettura “Meno male che il tempo era bello: a pesca nei territori più lontani”, presentato dal Comune di Cesena e vincitore del bando “Città che legge” 2024 del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.