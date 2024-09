Cesena, “Festival del Cibo di Strada 2024”: si riparte il 4 ottobre

Quando si parla di strada solitamente entra in gioco un pregiudizio negativo, senza tener conto che anche dal cemento possono sorgere proposte raffinate e di qualità. Ed è proprio sulla liscia cementificazione di Piazza della Libertà che il 4-5-6 ottobre si svolgerà il “Festival Internazionale del Cibo di Strada” giunto alla sua sedicesima edizione, organizzato da Confesercenti Ravenna-Cesena e Slow Food in collaborazione con numerosi partners.

Oltre alle delegazioni provenienti dalle diverse regioni italiane, saranno presenti anche quelle di alcuni paesi internazionali. Tre i nuovi innesti per questa edizione: la Grecia con i suoi piatti tipici, Messina con la specialità del maiale nero dei Nebrodi e il Piemonte con la patata ripiena. Confesercenti allestirà anche uno stand-bar in piazza Almerici. Come per le precedenti edizioni non mancheranno anche gli apprezzatissimi show cooking: venerdì 4 ottobre alle ore 18 è tempo di “Jerk Pork “(Jamaica), sabato 5 allo stesso orario per il “Murgh tandori” (India) e domenica 6 alle ore 11 “Pò Boy” (Usa-Louisiana). Tre corsi di modalità alla cottura alla griglia da diversi angoli del mondo.